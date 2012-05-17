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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS9520/12

3.6

| (88) Críticas

2 Prémios

Som surround de todos os ângulos, tal como no cinema

Mais de 70% das pessoas que participaram no desafio do som* preferem o 360Sound da Philips. Os altifalantes de 360Sound foram concebidos com diafragmas nas partes frontal e laterais para encher uniformemente a sua divisão com som surround, tal como no cinema.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som surround de todos os ângulos, tal como no cinema

  • Reprodução Blu-ray 3D

Som 360° enche a sua divisão a partir de todos os ângulos

Som 360° enche a sua divisão a partir de todos os ângulos

Extremamente diferente de um sistema de cinema em casa 5.1 convencional, o Som 360° tem um design único com três diagramas em cada altifalante satélite – um com projecção frontal do som e dois com projecção lateral, ajustados para um ângulo cuja projecção o rodeia de som envolvente. Para além do princípio dos dipolos, a Philips utiliza um algoritmo patenteado para melhorar ainda mais o efeito de som abrangente. Construído com os melhores componentes acústicos, como tweeters de topo suave, ímanes em neodímio e amplificadores digitais de Classe D, o Som 360° fornece um som excepcional a partir de todos os ângulos – proporcionando-lhe uma verdadeira experiência cinematográfica em sua casa.

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Philips Net TV com Wi-Fi para serviços online no seu televisor

Philips Net TV com Wi-Fi para serviços online no seu televisor

Tire o máximo partido de uma vasta selecção de serviços online com o Net TV. Desfrute de filmes, imagens, infoentretenimento e outro conteúdo online no seu televisor, sempre que desejar. Para tal, basta ligar o sistema de cinema em casa à sua rede doméstica, utilizando a ligação de Ethernet, navegar e seleccionar o conteúdo que pretende ver com o telecomando do televisor. O menu Philips permite aceder aos serviços Net TV mais procurados, ajustados ao ecrã do seu televisor. Além disso, com a rede de PC de certificação DLNA, poderá ver vídeos ou aceder a imagens guardadas no seu computador utilizando o telecomando.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de AWARD-1679550
  • Imagem de AWARD-7246474

Críticas

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3.6

de 5

88

Críticas

17/05/2012

España

España

IMPRESIONANTE

Un equipo fabuloso con diseño y calidad inmejorable

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Esta avaliação foi feita para HTS9520 Sistema de cine en casa 5.1

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21/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

Awesome sound and picture quality. True cinema experience!

The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.

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Esta avaliação foi feita para HTS9520 5.1 Home theatre

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27/08/2012

France

France

absolument immersif

heureux possesseur de cet ensemble home cinéma c'est avec un réel plaisir que je redécouvre les films l'immersion est absolument incroyable on est vraiment plongé au coeur de l'action un seul mot grandiose

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Esta avaliação foi feita para HTS9520 Home Cinéma 5 enceintes

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Avisos legais

  1. Com base nos testes de som a consumidores levados a cabo pela Synovate em Novembro de 2010 na Alemanha em comparação com um líder da concorrência. Dados em ficheiro.