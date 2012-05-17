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Descontinuado
HTS9520/12
Som surround de todos os ângulos, tal como no cinema
Mais de 70% das pessoas que participaram no desafio do som* preferem o 360Sound da Philips. Os altifalantes de 360Sound foram concebidos com diafragmas nas partes frontal e laterais para encher uniformemente a sua divisão com som surround, tal como no cinema.
Reprodução Blu-ray 3D
Extremamente diferente de um sistema de cinema em casa 5.1 convencional, o Som 360° tem um design único com três diagramas em cada altifalante satélite – um com projecção frontal do som e dois com projecção lateral, ajustados para um ângulo cuja projecção o rodeia de som envolvente. Para além do princípio dos dipolos, a Philips utiliza um algoritmo patenteado para melhorar ainda mais o efeito de som abrangente. Construído com os melhores componentes acústicos, como tweeters de topo suave, ímanes em neodímio e amplificadores digitais de Classe D, o Som 360° fornece um som excepcional a partir de todos os ângulos – proporcionando-lhe uma verdadeira experiência cinematográfica em sua casa.
Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.
Tire o máximo partido de uma vasta selecção de serviços online com o Net TV. Desfrute de filmes, imagens, infoentretenimento e outro conteúdo online no seu televisor, sempre que desejar. Para tal, basta ligar o sistema de cinema em casa à sua rede doméstica, utilizando a ligação de Ethernet, navegar e seleccionar o conteúdo que pretende ver com o telecomando do televisor. O menu Philips permite aceder aos serviços Net TV mais procurados, ajustados ao ecrã do seu televisor. Além disso, com a rede de PC de certificação DLNA, poderá ver vídeos ou aceder a imagens guardadas no seu computador utilizando o telecomando.
Prémios
3.6
de 5
88
Críticas
FERNANDOENJUTO
17/05/2012
España
IMPRESIONANTE
Un equipo fabuloso con diseño y calidad inmejorable
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Esta avaliação foi feita para HTS9520 Sistema de cine en casa 5.1
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AVLunatic
21/05/2012
United Kingdom
Awesome sound and picture quality. True cinema experience!
The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.
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Esta avaliação foi feita para HTS9520 5.1 Home theatre
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thomas59
27/08/2012
France
absolument immersif
heureux possesseur de cet ensemble home cinéma c'est avec un réel plaisir que je redécouvre les films l'immersion est absolument incroyable on est vraiment plongé au coeur de l'action un seul mot grandiose
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Esta avaliação foi feita para HTS9520 Home Cinéma 5 enceintes
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Com base nos testes de som a consumidores levados a cabo pela Synovate em Novembro de 2010 na Alemanha em comparação com um líder da concorrência. Dados em ficheiro.