Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Nova
HX3333/23
Disponível em
Design compacto e portátil
Remove suavemente até 99,9% da placa bacteriana nas áreas tratadas*
Gengivas até 100% mais saudáveis do que com fio dentário**
3 modos de limpeza
21 dias de vida útil da bateria***
Os Compact Flosser 1000 da Philips Sonicare são suaves, eficazes e estão prontos para serem levados para qualquer lugar. O fio dental remove até 99,9% da placa bacteriana entre os dentes e ao longo da linha das gengivas em apenas 60 segundos*.
O Compact Flosser 1000 da Philips Sonicare é até 100% mais eficaz do que o fio dental convencional para melhorar a saúde das gengivas em apenas 4 semanas**.
O irrigador oral é compacto e foi concebido para ser transportável. O depósito de água de 200 ml colapsável desliza sobre a pega quando está vazio, facilitando o armazenamento em casa ou a arrumação numa mala enquanto viaja.
Críticas
Num estudo in vitro, os resultados reais podem variar
após 4 semanas, vs. fio dentário convencional, com o bico Standard
com base em 1 sessão de utilização de fio dentário por dia com duração de 1 minuto