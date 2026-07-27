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NOVA Next-Generation DiamondClean

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  • Limpeza interdentária mais fácil em apenas 60 seg
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Nova

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Irrigador oral

HX3333/23

Disponível em

Light blue
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Light purple
Light purple
Limpeza interdentária mais fácil em apenas 60 seg
Adicione facilmente a limpeza interdentária à sua rotina diária com o Philips Sonicare Compact Flosser 1000. Em 60 segundos, remove até 99,9% da placa bacteriana* entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. O design colapsável torna-o perfeito para utilizar em movimento.
Ver todos os benefícios

Remove até 99,9% de placa bacteriana nas áreas tratadas*

Limpeza interdentária mais fácil em apenas 60 seg

  • Design compacto e portátil

  • Remove suavemente até 99,9% da placa bacteriana nas áreas tratadas*

  • Gengivas até 100% mais saudáveis do que com fio dentário**

  • 3 modos de limpeza

  • 21 dias de vida útil da bateria***

Remoção suave, mas eficaz da placa bacteriana

Remoção suave, mas eficaz da placa bacteriana

Os Compact Flosser 1000 da Philips Sonicare são suaves, eficazes e estão prontos para serem levados para qualquer lugar. O fio dental remove até 99,9% da placa bacteriana entre os dentes e ao longo da linha das gengivas em apenas 60 segundos*.

Gengivas até 100% mais saudáveis em comparação com o fio dentário convencional**

Gengivas até 100% mais saudáveis em comparação com o fio dentário convencional**

O Compact Flosser 1000 da Philips Sonicare é até 100% mais eficaz do que o fio dental convencional para melhorar a saúde das gengivas em apenas 4 semanas**.

Design compacto e portátil

Design compacto e portátil

O irrigador oral é compacto e foi concebido para ser transportável. O depósito de água de 200 ml colapsável desliza sobre a pega quando está vazio, facilitando o armazenamento em casa ou a arrumação numa mala enquanto viaja.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Num estudo in vitro, os resultados reais podem variar

  2. após 4 semanas, vs. fio dentário convencional, com o bico Standard

  3. com base em 1 sessão de utilização de fio dentário por dia com duração de 1 minuto