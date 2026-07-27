Utilização de fio dentário mais fácil em apenas 60 seg

Adicione facilmente a utilização de fio dentário à sua rotina diária com o Philips Sonicare Compact Flosser 1000. Em 60 segundos, remove até 99,9% da placa bacteriana* entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. O design colapsável torna-o perfeito para utilizar em movimento.