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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX642A
HX6483/52
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/35
HX680A
HX6807/63
HX682Q
HX6888/88
HX685T
HX6877/28
HX683P
HX6839/28
embalagem de 8
Tamanho padrão
De encaixe
Limpeza completa
Esta cabeça da escova de dentes Philips Sonicare dispõe de um perfil com contornos para se adaptar naturalmente à forma dos seus dentes e para limpar em áreas difíceis de alcançar.
Esta cabeça de escova remove até 2 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.
4.5
de 5
372
Críticas
94%
recomendam este produto
patridon
28/03/2025
España
Parte da promoção
Limpieza eficaz
Los cabezales ProResults HX6012/87 son únicos, desde el primer cepillado notas los resultados ya que sientes una limpieza profunda y una sensación de bienestar que dura muchas horas. Me gusta que a la vez que son suaves con las encías también son muy eficaces en su cometido de limpiar los dientes de forma profunda evitando la formación de sarro. Siento que los dientes quedan suaves, brillantes y esto me da seguridad a la hora de sonreír.
Pontos positivos
La limpieza profunda y el brillo que deja en los dientes
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
24/03/2025
España
Parte da promoção
Limpieza profunda.
He probado el recambio C1 prosesults y me ha encantado ya que elimina emprofundidad mis dientes y encías, tiene unas cerdas muy largas que entran entre los dientes se acopla perfectamente a mi base sonicare . Yo dispongo de color negro y los recambios son blancos .
Pontos positivos
limpieza profesional
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sim, recomendo este produto
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Exidreo
14/03/2025
España
Parte da promoção
Gran funcionamiento
Llevo meses usando este cepillo de dientes, y es una joya. Tengo el diente inferior un poco hundido, por lo que se suele acumular sarro ahí. Desde que los uso ha disminuido alrededor del 90%. Además, como la forma es más la de un cepillo de dientes al uso que un cabezal de estos redondos son extremadamente cómodos de usar. 100% recomendados.
Pontos positivos
Ergonomía, comodidad, efectividad
Pontos negativos
Nada de momento
Esta avaliação foi feita para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
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Remove até 2 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual