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  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos
  • Dentes mais saudáveis e mais brancos

Descontinuado

Philips Sonicare HealthyWhiteEscova de dentes eléctrica sónica

HX6731/02

4.2
| (534) Críticas | 84% recomendam este produto
Dentes mais saudáveis e mais brancos
Todas as pessoas gostam de um belo sorriso brilhante. Deixe brilhar a brancura natural dos seus dentes. Foi comprovado que a escova de dentes eléctrica Sonicare HealthyWhite remove as manchas diárias dos seus dentes em apenas duas semanas, com a utilização regular do modo Limpar e Branquear.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

A melhor escova de dentes para dentes mais brancos

Dentes mais saudáveis e mais brancos

  • 3 modos

  • 1 cabeça de escova

Dentes naturalmente mais brancos com tecnologia sónica patenteada

Dentes naturalmente mais brancos com tecnologia sónica patenteada

Foi comprovado que a ação de limpeza dinâmica desta escova de dentes e o maior contacto direto com cada dente removem as manchas diárias para ajudar a manter os dentes naturalmente mais brancos.

Modo Limpar e Branquear: remoção de manchas comprovada

Modo Limpar e Branquear: remoção de manchas comprovada

2 minutos no modo Limpar com 30 segundos adicionais no modo Branquear para se concentrar nos dentes visíveis da frente. Remove manchas diárias, como café, chá, tabaco e vinho tinto. Branqueia os dentes em 2 tons em apenas 2 semanas.*

Modo Limpar: modo normal de 2 minutos

Para uma limpeza diária excepcional. Ajuda a conservar os tratamentos de branqueamento.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

534

Críticas

84%

recomendam este produto

14/01/2018

España

España

Al principio en casa se quejaron, ahora no hay quien se lo quite a nadie

Maravillosos cepillos por ultrasonido al que, en principio, tarda uno en acostumbrarse, luego es increíble su uso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6732/37 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6732/37 Cepillo dental eléctrico sónico

20/02/2015

España

España

Anna81

Lo tengo hace tiempo y no lo cambio por otros. Sin cuestión es el mejor.

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico

18/07/2013

España

España

Se nota desde el primer cepillado.

He tenidos varios cepillos eléctricos de los que se pueden comprar en cualquier supermercado y siempre me he decepcionado porque no hacían su trabajo por la falta de potencia y que la poca que tenían la perdían en poco tiempo, es por eso que he decidido gastarme un poco más y probar este producto. En el primer cepillado que he probado con el programa "clean & white" ya he visto resultados satisfactorios. Mis dientes han quedado sin manchas, uniformes de color e incluso suaves al tacto con la lengua. Como después de la limpieza dental del dentista practicamente. Estoy seguro que con el tiempo se notará más aun.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar

  2. do que uma escova de dentes manual