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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
3 modos
1 cabeça de escova
Foi comprovado que a ação de limpeza dinâmica desta escova de dentes e o maior contacto direto com cada dente removem as manchas diárias para ajudar a manter os dentes naturalmente mais brancos.
2 minutos no modo Limpar com 30 segundos adicionais no modo Branquear para se concentrar nos dentes visíveis da frente. Remove manchas diárias, como café, chá, tabaco e vinho tinto. Branqueia os dentes em 2 tons em apenas 2 semanas.*
Para uma limpeza diária excepcional. Ajuda a conservar os tratamentos de branqueamento.
4.2
de 5
534
Críticas
84%
recomendam este produto
jadanero
14/01/2018
España
Al principio en casa se quejaron, ahora no hay quien se lo quite a nadie
Maravillosos cepillos por ultrasonido al que, en principio, tarda uno en acostumbrarse, luego es increíble su uso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6732/37 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6732/37 Cepillo dental eléctrico sónico
Anna81
20/02/2015
España
Anna81
Lo tengo hace tiempo y no lo cambio por otros. Sin cuestión es el mejor.
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico
josemartinez
18/07/2013
España
Se nota desde el primer cepillado.
He tenidos varios cepillos eléctricos de los que se pueden comprar en cualquier supermercado y siempre me he decepcionado porque no hacían su trabajo por la falta de potencia y que la poca que tenían la perdían en poco tiempo, es por eso que he decidido gastarme un poco más y probar este producto. En el primer cepillado que he probado con el programa "clean & white" ya he visto resultados satisfactorios. Mis dientes han quedado sin manchas, uniformes de color e incluso suaves al tacto con la lengua. Como después de la limpieza dental del dentista practicamente. Estoy seguro que con el tiempo se notará más aun.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar
do que uma escova de dentes manual