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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HX6800/44
HX680B
Sensor de pressão integrado
1 modo de limpeza
1 x funcionalidade BrushSync
Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.
Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.
A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.
4.3
de 5
932
Críticas
86%
recomendam este produto
lmrgoncalves
12/04/2022
Portugal
Comprador verificado
bom relação qualidade / preço
Escova profissional. O modo vibração produz uma limpeza completa. Aviso 30s é útil.
Pontos positivos
Eficácia
Pontos negativos
Peso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6801/08 Escova de dentes elétrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6801/08 Escova de dentes elétrica sónica
Loirinha
06/11/2019
Portugal
Parte da promoção
Escova de dentes eléctrica
Pontuação máxima! O produto é excelente. Diferença enorme na limpeza dos dentes.
Pontos positivos
Melhor limpeza dos dentes
Pontos negativos
Bateria
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Escova de dentes eléctrica sónica
10/10/2019
Portugal
Parte da promoção
produto partico e excelente
Escova de muito facil utilização, qualidade de limpeza superior ao "normal" e com o sistema quadpacer e smartimer que é super pratico!!!! Recomendo!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Escova de dentes eléctrica sónica
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual