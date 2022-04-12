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  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
  • Dentes mais brancos, suave para a boca.

Descontinuado

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Escova de dentes elétrica sónica

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Críticas | 86% recomendam este produto
Dentes mais brancos, suave para a boca.
Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto branqueia os dentes em 1 semana.
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Dentes mais brancos, suave para a boca.

  • Sensor de pressão integrado

  • 1 modo de limpeza

  • 1 x funcionalidade BrushSync

Branqueia os dentes em apenas uma semana

Branqueia os dentes em apenas uma semana

Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

932

Críticas

86%

recomendam este produto

12/04/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

bom relação qualidade / preço

Escova profissional. O modo vibração produz uma limpeza completa. Aviso 30s é útil.

Pontos positivos

Eficácia

Pontos negativos

Peso

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6801/08 Escova de dentes elétrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6801/08 Escova de dentes elétrica sónica

06/11/2019

Portugal

Portugal

Escova de dentes eléctrica

Pontuação máxima! O produto é excelente. Diferença enorme na limpeza dos dentes.

Pontos positivos

Melhor limpeza dos dentes

Pontos negativos

Bateria

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Escova de dentes eléctrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Escova de dentes eléctrica sónica

10/10/2019

Portugal

Portugal

produto partico e excelente

Escova de muito facil utilização, qualidade de limpeza superior ao "normal" e com o sistema quadpacer e smartimer que é super pratico!!!! Recomendo!!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Escova de dentes eléctrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Escova de dentes eléctrica sónica

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual