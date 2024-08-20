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Descontinuado
HX6851/53
HX684E
a marca de escovas de dentes elétricas mais utilizada por profissionais de saúde oral
Sensor de pressão integrado
3 modos
1 x funcionalidade BrushSync
Estojo de viagem
Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.
Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem com três modos e três intensidades à escolha. O modo Clean é padrão para uma limpeza superior. White é o modo ideal para remover manchas de superfície. E o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas. Três intensidades permitem alterar a ordem de "superior" e "inferior" para se alinhar com as intensidades da esquerda para a direita.
Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.
Compreender as avaliações dos produtos
4.4
de 5
825
Críticas
90%
recomendam este produto
RIsabel
20/08/2024
España
Dientes limpios cómo en el dentista
Este cepillo me ha sorprendido mucho. Tenia ya un electrico de otra marca pero efectivamente con este se siente los dientes super limpios. La bateria solo tengo que cargarla 1x al mes y el estuche es muy bueno para llevarlo en mis viajes. muy compacto. No he probado aun otros tipos de cabezales, pero me he adaptado muy bien a lo que viene incluyedo.
Pontos positivos
Limpieza, bateria
Pontos negativos
de momento nada
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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico
Nortadas
19/08/2024
España
¡Increíblemente Eficaz y Fácil de Usar!
Esta escova de dientes eléctrica ha mejorado mi higiene bucal de manera sorprendente. La limpieza es profunda, llegando a todas las áreas, y en pocas semanas mis dientes están visiblemente más blancos. Su diseño ergonómico y los temporizadores inteligentes hacen que sea muy fácil de usar, mientras que la batería de larga duración es un plus. Sin duda, es una inversión que vale la pena para una sonrisa más brillante y saludable. ¡Totalmente recomendada!
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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico
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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico
Yo77
27/11/2020
España
Comprador verificado
Excelente
Es el mejor cepillo q he tenido nunca...limpia y quita todas las manchas dentales...lo recomiendo 100×100
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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/34 El cepillo de dientes que necesitas
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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/34 El cepillo de dientes que necesitas
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia