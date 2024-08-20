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  • Dentes mais brancos, suave para a boca.
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Descontinuado

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Escova de dentes elétrica sónica

HX6851/53

HX684E

4.4
| (825) Críticas | 90% recomendam este produto
Dentes mais brancos, suave para a boca.
Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto branqueia os dentes em 1 semana.
Ver todos os benefícios
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a marca de escovas de dentes elétricas mais utilizada por profissionais de saúde oral

Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Dentes mais brancos, suave para a boca.

  • Sensor de pressão integrado

  • 3 modos

  • 1 x funcionalidade BrushSync

  • Estojo de viagem

Branqueia os dentes em apenas uma semana

Branqueia os dentes em apenas uma semana

Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

Escolha entre três modos

Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem com três modos e três intensidades à escolha. O modo Clean é padrão para uma limpeza superior. White é o modo ideal para remover manchas de superfície. E o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas. Três intensidades permitem alterar a ordem de "superior" e "inferior" para se alinhar com as intensidades da esquerda para a direita.

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.4

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825

Críticas

90%

recomendam este produto

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RIsabel

20/08/2024

España

Dientes limpios cómo en el dentista

Este cepillo me ha sorprendido mucho. Tenia ya un electrico de otra marca pero efectivamente con este se siente los dientes super limpios. La bateria solo tengo que cargarla 1x al mes y el estuche es muy bueno para llevarlo en mis viajes. muy compacto. No he probado aun otros tipos de cabezales, pero me he adaptado muy bien a lo que viene incluyedo.

Pontos positivos

Limpieza, bateria

Pontos negativos

de momento nada

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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico

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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico

Nortadas

19/08/2024

España

¡Increíblemente Eficaz y Fácil de Usar!

Esta escova de dientes eléctrica ha mejorado mi higiene bucal de manera sorprendente. La limpieza es profunda, llegando a todas las áreas, y en pocas semanas mis dientes están visiblemente más blancos. Su diseño ergonómico y los temporizadores inteligentes hacen que sea muy fácil de usar, mientras que la batería de larga duración es un plus. Sin duda, es una inversión que vale la pena para una sonrisa más brillante y saludable. ¡Totalmente recomendada!

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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Cepillo dental eléctrico sónico

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Yo77

27/11/2020

España

Comprador verificado

Excelente

Es el mejor cepillo q he tenido nunca...limpia y quita todas las manchas dentales...lo recomiendo 100×100

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Esta avaliação foi feita para ProtectiveClean 5100 HX6850/34 El cepillo de dientes que necesitas

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Avisos legais

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia