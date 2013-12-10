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Descontinuado

Philips Sonicaree-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

HX7002/05

4.3
| (58) Críticas | 87% recomendam este produto
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Críticas

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4.3

de 5

58

Críticas

87%

recomendam este produto

10/12/2013

España

España

Buena

cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

06/03/2013

España

España

ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO

a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

10/08/2011

España

España

no lo encontraba en la tienda fisica

Compre el cepillo hace tiempo en el Corte Ingles, Cuando he necesitado recambios me he dirigido mismo centro donde lo compre y alli me dijeron que ellos no lo tenian y que lo intentara en la Web de Philips y así lo hice y en dos dias tenia los recambios en casa. La verdad es que no me esperaba que todo fuera tan rapido por que en algunas otra webs de productos de venta on line a veces te tarden hasta 15 dias.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

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