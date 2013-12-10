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Descontinuado
4.3
de 5
58
Críticas
87%
recomendam este produto
ebuski92
10/12/2013
España
Buena
cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
MUARILLA
06/03/2013
España
ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO
a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
MERCHI
10/08/2011
España
no lo encontraba en la tienda fisica
Compre el cepillo hace tiempo en el Corte Ingles, Cuando he necesitado recambios me he dirigido mismo centro donde lo compre y alli me dijeron que ellos no lo tenian y que lo intentara en la Web de Philips y así lo hice y en dos dias tenia los recambios en casa. La verdad es que no me esperaba que todo fuera tan rapido por que en algunas otra webs de productos de venta on line a veces te tarden hasta 15 dias.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads