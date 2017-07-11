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Política de devolução de 30 dias
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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
5 modos
2 cabeças de escova
Carregador de copo, estojo de viagem
com modo Polir
As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.
Encaixe a cabeça de escova DiamondClean para remover manchas superficiais de forma suave, mas eficaz. As cerdas densas da zona central de remoção de manchas actuam com eficácia para tornar o seu sorriso 2x mais branco em apenas 7 dias*.
Graças à limpeza ideal da sua DiamondClean, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas*. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual*, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.
4.3
de 5
3246
Críticas
86%
recomendam este produto
Jlourencorp
11/07/2017
Portugal
Resultado Fantástico
Aconselho este produto principalmente porque é o melhor que usei até hoje. Vale todo o cêntimo gasto. Dentes mais brancos e uma saúde oral muito mais cuidada.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9352/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9352/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Cris
29/06/2017
Portugal
Suave e eficaz!
A escova é prática, suave e eficaz. Percebi os dentes mais brancos em poucos dias. O copo/carregador é lindo!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9332/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9332/04 Escova de dentes eléctrica sónica
Marcph
10/01/2022
España
Comprador verificado
Buen producto
Funciona muy bien y la batería tiene una duración excelente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar