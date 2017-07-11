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Descontinuado

Philips Sonicare DiamondCleanEscova de dentes eléctrica sónica

HX9352/04

4.3
| (3246) Críticas | 86% recomendam este produto

Disponível em

Ametista
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Preto
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A melhor escova de dentes sónica de branqueamento da Philips Sonicare

Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida

  • 5 modos

  • 2 cabeças de escova

  • Carregador de copo, estojo de viagem

  • com modo Polir

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

As cerdas de elevada qualidade estão agrupadas densamente para remover a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual.

Um sorriso mais branco em apenas 1 semana com a cabeça de escova DiamondClean*

Um sorriso mais branco em apenas 1 semana com a cabeça de escova DiamondClean*

Encaixe a cabeça de escova DiamondClean para remover manchas superficiais de forma suave, mas eficaz. As cerdas densas da zona central de remoção de manchas actuam com eficácia para tornar o seu sorriso 2x mais branco em apenas 7 dias*.

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas*

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas*

Graças à limpeza ideal da sua DiamondClean, as gengivas ficam mais saudáveis em 2 semanas*. Remove até 7x mais placa bacteriana ao longo da linha das gengivas do que uma escova de dentes manual*, o que lhe permite obter o seu sorriso mais saudável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

3246

Críticas

86%

recomendam este produto

11/07/2017

Portugal

Portugal

Resultado Fantástico

Aconselho este produto principalmente porque é o melhor que usei até hoje. Vale todo o cêntimo gasto. Dentes mais brancos e uma saúde oral muito mais cuidada.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9352/04 Escova de dentes eléctrica sónica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9352/04 Escova de dentes eléctrica sónica

29/06/2017

Portugal

Portugal

Suave e eficaz!

A escova é prática, suave e eficaz. Percebi os dentes mais brancos em poucos dias. O copo/carregador é lindo!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9332/04 Escova de dentes eléctrica sónica

Sim, recomendo este produto

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10/01/2022

España

España

Comprador verificado

Buen producto

Funciona muy bien y la batería tiene una duración excelente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo limpar