ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED

Ultinon Pro3021Luz LED elegante

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

3
| (1) Avaliaç.
Ilumine o caminho em frente com luzes LED
As lâmpadas LED para faróis** da Philips foram concebidas para proporcionar uma excelente relação qualidade/preço, uma iluminação confortável e um desempenho fiável. Fabricadas para uma vida útil prolongada e uma instalação fácil, estas lâmpadas são a atualização perfeita do halogéneo para a tecnologia LED.
Ver todos os benefícios

Iluminação LED elegante e fácil de instalar

Ilumine o caminho em frente com luzes LED

  • Tipo de lâmpada: HB3/HB4

  • Até 100% mais luminosidade

  • Luz branca fria de 6000 K

  • Garantia de 2 anos

  • Número de lâmpadas: 2

Luz branca fria de qualidade

Para um visual contemporâneo de luz branca fria, mude os faróis do seu automóvel com as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021. Com chips LED potentes com uma temperatura de cor de 6000 kelvins, estas lâmpadas excecionais foram concebidas para proporcionar o máximo conforto durante a condução. Detete obstáculos mais rapidamente e conduza com mais confiança sem encandear os outros condutores. Desfrute de desempenho e estilo com as nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021.

Lâmpadas de elevada autonomia

A luz LED certa é uma luz de qualidade que dura mais tempo. As lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 têm um design resistente com um dissipador de calor de alto desempenho que desvia o calor dos componentes críticos da luz. Oferecem até 2000 horas de vida útil, quase quatro vezes mais do que as lâmpadas de halogéneo que substituem***.

Instalação fácil

As dimensões otimizadas do LED são essenciais, uma vez que muitos dos seus componentes óticos são extremamente pequenos. Enquanto outras soluções de retromodificação LED no mercado podem incluir uma caixa do controlador integrada, as nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 oferecem uma caixa do controlador integrada, tornando a instalação mais rápida e simples. O design compacto adapta-se a uma ainda maior diversidade de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados. Faça a mudança de que precisa! Siga o guia de instruções passo a passo aqui**** e a lista indicativa de compatibilidade aqui*****.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
2
1

04/12/2022

España

España

Funcionário da Philips

Comprador verificado

Buena calidad pero sin lo más importante

[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .

Pontos positivos

La colocacion

Pontos negativos

La luz no es muy intensa y no homologadas

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Em comparação com a norma legal mínima para lâmpadas de halogéneo

  2. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit está em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis. Não é permitida a utilização das lâmpadas em estradas públicas

  3. Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações

  4. Disponível em Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Visite Philips.com/LED-bulbs