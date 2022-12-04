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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Tipo de lâmpada: HB3/HB4
Até 100% mais luminosidade
Luz branca fria de 6000 K
Garantia de 2 anos
Número de lâmpadas: 2
Para um visual contemporâneo de luz branca fria, mude os faróis do seu automóvel com as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021. Com chips LED potentes com uma temperatura de cor de 6000 kelvins, estas lâmpadas excecionais foram concebidas para proporcionar o máximo conforto durante a condução. Detete obstáculos mais rapidamente e conduza com mais confiança sem encandear os outros condutores. Desfrute de desempenho e estilo com as nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021.
A luz LED certa é uma luz de qualidade que dura mais tempo. As lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 têm um design resistente com um dissipador de calor de alto desempenho que desvia o calor dos componentes críticos da luz. Oferecem até 2000 horas de vida útil, quase quatro vezes mais do que as lâmpadas de halogéneo que substituem***.
As dimensões otimizadas do LED são essenciais, uma vez que muitos dos seus componentes óticos são extremamente pequenos. Enquanto outras soluções de retromodificação LED no mercado podem incluir uma caixa do controlador integrada, as nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 oferecem uma caixa do controlador integrada, tornando a instalação mais rápida e simples. O design compacto adapta-se a uma ainda maior diversidade de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados. Faça a mudança de que precisa! Siga o guia de instruções passo a passo aqui**** e a lista indicativa de compatibilidade aqui*****.
3.0
de 5
1
Avaliaç.
Arjimiro
04/12/2022
España
Funcionário da Philips
Comprador verificado
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Pontos positivos
La colocacion
Pontos negativos
La luz no es muy intensa y no homologadas
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Em comparação com a norma legal mínima para lâmpadas de halogéneo
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit está em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis. Não é permitida a utilização das lâmpadas em estradas públicas
Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações
Disponível em Philips.com/LEDcompatibility-check
Visite Philips.com/LED-bulbs