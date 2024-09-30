ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED
  • Ilumine o caminho em frente com luzes LED

Descontinuado

Ultinon Pro3021lâmpadas LED para faróis

LUM11362U3021X2

11362U3021

11362U3021X2

3.8
| (256) Críticas
Ilumine o caminho em frente com luzes LED
As lâmpadas LED para faróis** da Philips foram concebidas para proporcionar uma excelente relação qualidade/preço, uma iluminação confortável e um desempenho fiável. Fabricadas para uma vida útil prolongada e uma instalação fácil, estas lâmpadas são a atualização perfeita do halogéneo para a tecnologia LED.
Ver todos os benefícios

Iluminação LED elegante e fácil de instalar

Ilumine o caminho em frente com luzes LED

  • Até 100% mais luminosidade*

  • Luz branca fria de 6000 K

  • Lâmpadas LED mais duradouras

  • HL [~H11], utilização fora da estrada

Luz branca fria de qualidade

Para um visual contemporâneo de luz branca fria, mude os faróis do seu automóvel com as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021. Com chips LED potentes com uma temperatura de cor de 6000 kelvins, estas lâmpadas excecionais foram concebidas para proporcionar o máximo conforto durante a condução. Detete obstáculos mais rapidamente e conduza com mais confiança sem encandear os outros condutores. Desfrute de desempenho e estilo com as nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021.

Lâmpadas de elevada autonomia

A luz LED certa é uma luz de qualidade que dura mais tempo. As lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 têm um design resistente com um dissipador de calor de alto desempenho que desvia o calor dos componentes críticos da luz. Oferecem até 2000 horas de vida útil, quase quatro vezes mais do que as lâmpadas de halogéneo que substituem***.

Instalação fácil

As dimensões otimizadas do LED são essenciais, uma vez que muitos dos seus componentes óticos são extremamente pequenos. Enquanto outras soluções de retromodificação LED no mercado podem incluir uma caixa do controlador integrada, as nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 oferecem uma caixa do controlador integrada, tornando a instalação mais rápida e simples. O design compacto adapta-se a uma ainda maior diversidade de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados. Faça a mudança de que precisa! Siga o guia de instruções passo a passo aqui**** e a lista indicativa de compatibilidade aqui*****.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Em comparação com a norma legal mínima para lâmpadas de halogéneo

  2. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit está em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis. Não é permitida a utilização das lâmpadas em estradas públicas

  3. Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações

  4. Disponível em Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Visite Philips.com/LED-bulbs