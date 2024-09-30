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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
LUM11362U3021X2
11362U3021
11362U3021X2
Até 100% mais luminosidade*
Luz branca fria de 6000 K
Lâmpadas LED mais duradouras
HL [~H11], utilização fora da estrada
Para um visual contemporâneo de luz branca fria, mude os faróis do seu automóvel com as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021. Com chips LED potentes com uma temperatura de cor de 6000 kelvins, estas lâmpadas excecionais foram concebidas para proporcionar o máximo conforto durante a condução. Detete obstáculos mais rapidamente e conduza com mais confiança sem encandear os outros condutores. Desfrute de desempenho e estilo com as nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro3021.
A luz LED certa é uma luz de qualidade que dura mais tempo. As lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 têm um design resistente com um dissipador de calor de alto desempenho que desvia o calor dos componentes críticos da luz. Oferecem até 2000 horas de vida útil, quase quatro vezes mais do que as lâmpadas de halogéneo que substituem***.
As dimensões otimizadas do LED são essenciais, uma vez que muitos dos seus componentes óticos são extremamente pequenos. Enquanto outras soluções de retromodificação LED no mercado podem incluir uma caixa do controlador integrada, as nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro3021 oferecem uma caixa do controlador integrada, tornando a instalação mais rápida e simples. O design compacto adapta-se a uma ainda maior diversidade de modelos de automóveis e pode ser facilmente instalado por mecânicos especializados. Faça a mudança de que precisa! Siga o guia de instruções passo a passo aqui**** e a lista indicativa de compatibilidade aqui*****.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Em comparação com a norma legal mínima para lâmpadas de halogéneo
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit está em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis. Não é permitida a utilização das lâmpadas em estradas públicas
Visite Philips.com/AutomotiveSupport para obter mais informações
Disponível em Philips.com/LEDcompatibility-check
Visite Philips.com/LED-bulbs