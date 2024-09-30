ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Domine a luz, desafie a escuridão
  • Domine a luz, desafie a escuridão
  • Domine a luz, desafie a escuridão
  • Domine a luz, desafie a escuridão
  • Domine a luz, desafie a escuridão
  • Domine a luz, desafie a escuridão

Ultinon Pro9200 HLDesempenho LED para automóveis inigualável

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

3.8
| (256) Críticas
Domine a luz, desafie a escuridão
Desafie a escuridão com a Philips Ultinon Pro9200, o auge do desempenho de iluminação LED retrofit. Desfrute da potência da tecnologia LED de ponta com até 400%¹ de luminosidade melhorada numa das lâmpadas mais compactas no mercado.
Ver todos os benefícios

Desempenho LED para automóveis inigualável

Domine a luz, desafie a escuridão

  • LED-HL [~H7]

  • Luz até 400% mais brilhante¹

  • Ampla compatibilidade com frotas

  • Estilo e segurança topo de gama

  • Embalagem: 2

Design ultracompacto para uma ampla compatibilidade com frotas

Design ultracompacto para uma ampla compatibilidade com frotas

A gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina a potência da tecnologia LED com uma estrutura ultracompacta para se adaptar a qualquer aplicação de iluminação. Desfrute de uma área de ocupação 30% mais pequena do que a da sua antecessora, concebida para uma instalação sem esforço, mesmo nos faróis mais estreitos. A retromontagem é fácil, oferecendo aos condutores apaixonados e aos mais interessados em personalização uma funcionalidade sem complicações.

Potência concentrada – Luz até 400% mais brilhante¹

Potência concentrada – Luz até 400% mais brilhante¹

Domine a luz na estrada. Meticulosamente concebidas para despertar a sua paixão pela condução, as nossas lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200 proporcionam um desempenho inigualável e a visibilidade excecional que deseja durante a condução. Graças à nossa seleção exclusiva de LED e ao requinte meticuloso do produto, desfrutará de um brilho incomparável até 400%¹ superior ao mínimo legal das lâmpadas de halogéneo. Veja melhor os sinais de trânsito com o seu espetro ideal único e melhore a sua visão da estrada à sua frente. As nossas lâmpadas permitem-lhe navegar com confiança.

Luz mesmo onde precisa

Luz mesmo onde precisa

Conduza de forma segura e precisa com a Philips Ultinon Pro9200. Graças ao posicionamento preciso dos chips LED nas nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro9200, tem luz exatamente onde precisa na estrada, sem encandear os veículos que circulam em sentido contrário. As nossas lâmpadas também dispõem da nossa inovadora tecnologia Philips SafeBeam, produzindo o melhor feixe utilizável e um padrão sem encandeamento. Isto significa uma visibilidade ideal durante a condução.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. ¹ Em comparação com o requisito legal mínimo. Aplicável a H4, H7. Pode variar consoante o modelo do automóvel e o tipo de lâmpada.

  2. ² As não homologadas pela ECE, não se destinam a utilização em estradas públicas. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.

  3. ³ A gama Philips Ultinon Pro9200 LED está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.