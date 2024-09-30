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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Luz até 400% mais brilhante¹
Ampla compatibilidade com frotas
Estilo e segurança topo de gama
Embalagem: 2
A gama LED Philips Ultinon Pro9200 combina a potência da tecnologia LED com uma estrutura ultracompacta para se adaptar a qualquer aplicação de iluminação. Desfrute de uma área de ocupação 30% mais pequena do que a da sua antecessora, concebida para uma instalação sem esforço, mesmo nos faróis mais estreitos. A retromontagem é fácil, oferecendo aos condutores apaixonados e aos mais interessados em personalização uma funcionalidade sem complicações.
Domine a luz na estrada. Meticulosamente concebidas para despertar a sua paixão pela condução, as nossas lâmpadas para faróis Philips Ultinon Pro9200 proporcionam um desempenho inigualável e a visibilidade excecional que deseja durante a condução. Graças à nossa seleção exclusiva de LED e ao requinte meticuloso do produto, desfrutará de um brilho incomparável até 400%¹ superior ao mínimo legal das lâmpadas de halogéneo. Veja melhor os sinais de trânsito com o seu espetro ideal único e melhore a sua visão da estrada à sua frente. As nossas lâmpadas permitem-lhe navegar com confiança.
Conduza de forma segura e precisa com a Philips Ultinon Pro9200. Graças ao posicionamento preciso dos chips LED nas nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro9200, tem luz exatamente onde precisa na estrada, sem encandear os veículos que circulam em sentido contrário. As nossas lâmpadas também dispõem da nossa inovadora tecnologia Philips SafeBeam, produzindo o melhor feixe utilizável e um padrão sem encandeamento. Isto significa uma visibilidade ideal durante a condução.
3.8
de 5
256
Críticas
MOSI86
30/09/2024
Portugal
Comprador verificado
Conforme especificado
Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.
Pontos positivos
Super claro. Troca direta.
Pontos negativos
Nenhumas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Pontos positivos
Cumple al 100% con lo prometido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
¹ Em comparação com o requisito legal mínimo. Aplicável a H4, H7. Pode variar consoante o modelo do automóvel e o tipo de lâmpada.
² As não homologadas pela ECE, não se destinam a utilização em estradas públicas. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.
³ A gama Philips Ultinon Pro9200 LED está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.