A força magnética perfeitamente ajustada garante uma colocação na base segura

Os ímanes ajustados com precisão - com força optimizada - são colocados na parte superior do terminal do telefone e na base para garantir que o telefone esta seguro na base, numa superfície estável e vertical. Uma reentrância concebida de forma inteligente na base não serve apenas como um destaque de design atractivo, mas também ajuda a orientar a mão do utilizador para ser mais fácil agarrar o terminal do telefone.