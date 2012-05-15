Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
MCI500H/12
Dê liberdade à sua música
Celebre a música à sua maneira - com som puro e poderoso! O MCi500H tudo-em-um de 160 GB deixa-o desfrutar de reprodução HDD, transferir música a partir do seu computador, reproduzir a partir de dispositivos USB e desfrutar de inúmeras opções de música no rádio da Internet.
160 GB / 2000 CDs
Rádio por Internet gratuita
2x50 W
Utilizando o software Philips WADM Wireless Audio Device Management (incluído), poderá copiar a colecção de música guardada no seu PC para o disco rígido do Streamium Center com a máxima facilidade, através da tecnologia de arrastar e largar. Poderá agora desfrutar da sua colecção de música sem ligar o PC.
A função de pesquisa alfanumérica no teclado do telecomando permite-lhe encontrar instantaneamente o seu artista, tema ou álbum favoritos. Basta premir "Search" no telecomando e depois escrever as primeiras letras do nome do tema, artista ou álbum pretendido. Ser-lhe-á apresentada a entrada que corresponda mais exactamente à informação que introduziu. Não precisa de perder tempo a percorrer a sua colecção ou lista de música linha por linha.
O Sistema Micro Hi-Fi Streamium sem fios utiliza transdutores Hi-Fi de grande qualidade. O tweeter de topo suave de 1" é constituído por seda pura e é capaz de reproduzir cada pormenor ou nuance musical sem nunca parecer demasiado pesado ou insistente. O woofer de gama média de 5,25", igualmente impressionante, consiste num cone de papel que oferece a vantagem de ser simultaneamente leve e resistente, ao mesmo tempo que demonstra um excelente comportamento de transição e preserva uma resposta de frequência bastante plana de até 4 kHz. Desta combinação resulta uma voz extremamente natural e clara, juntamente com baixos poderosos e dinâmicos.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.3
de 5
240
Críticas
Erneneweno
15/05/2012
España
Solo le falta para ser perfecto conexión de iPhone directa
Exceptuando la falta de entrada de iPhone directa por lo demás el equipo es una maravilla. Bueno y que no reproduce DVD o blueray directamente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium MCI500H Microcadena Hi-Fi inalámbrica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium MCI500H Microcadena Hi-Fi inalámbrica
19/08/2020
United Kingdom
very good
it is a very good product. In future I will buy products.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Data de utilização 2020-07-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Data de utilização 2020-07-19
Alainv2004
13/03/2015
United Kingdom
This Product delivers all in one the best music experience, brilliant!!
Whether you listen to CD's, Streaming Music, Internet Radio or any attached Devices this product delivers all the option one can expect with high quality sound. The streaming and other support provided by Philips is astounding and deserves a 5 stars rating.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System