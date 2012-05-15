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Descontinuado

StreamiumSistema Micro Hi-Fi USB sem fios

MCI500H/12

3.3

| (240) Críticas

Dê liberdade à sua música

Celebre a música à sua maneira - com som puro e poderoso! O MCi500H tudo-em-um de 160 GB deixa-o desfrutar de reprodução HDD, transferir música a partir do seu computador, reproduzir a partir de dispositivos USB e desfrutar de inúmeras opções de música no rádio da Internet.

Ver todos os benefícios

Desfrute de toda a sua música numa única fonte – sem fios

Dê liberdade à sua música

  • 160 GB / 2000 CDs

  • Rádio por Internet gratuita

  • 2x50 W

Arraste e largue música a partir do computador

Utilizando o software Philips WADM Wireless Audio Device Management (incluído), poderá copiar a colecção de música guardada no seu PC para o disco rígido do Streamium Center com a máxima facilidade, através da tecnologia de arrastar e largar. Poderá agora desfrutar da sua colecção de música sem ligar o PC.

Pesquisa alfanumérica com telecomando

Pesquisa alfanumérica com telecomando

A função de pesquisa alfanumérica no teclado do telecomando permite-lhe encontrar instantaneamente o seu artista, tema ou álbum favoritos. Basta premir "Search" no telecomando e depois escrever as primeiras letras do nome do tema, artista ou álbum pretendido. Ser-lhe-á apresentada a entrada que corresponda mais exactamente à informação que introduziu. Não precisa de perder tempo a percorrer a sua colecção ou lista de música linha por linha.

Tweeters de topo Hi-Fi e woofers de 13,3 cm (5,25")

O Sistema Micro Hi-Fi Streamium sem fios utiliza transdutores Hi-Fi de grande qualidade. O tweeter de topo suave de 1" é constituído por seda pura e é capaz de reproduzir cada pormenor ou nuance musical sem nunca parecer demasiado pesado ou insistente. O woofer de gama média de 5,25", igualmente impressionante, consiste num cone de papel que oferece a vantagem de ser simultaneamente leve e resistente, ao mesmo tempo que demonstra um excelente comportamento de transição e preserva uma resposta de frequência bastante plana de até 4 kHz. Desta combinação resulta uma voz extremamente natural e clara, juntamente com baixos poderosos e dinâmicos.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.3

de 5

240

Críticas

15/05/2012

España

España

Solo le falta para ser perfecto conexión de iPhone directa

Exceptuando la falta de entrada de iPhone directa por lo demás el equipo es una maravilla. Bueno y que no reproduce DVD o blueray directamente

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Esta avaliação foi feita para Streamium MCI500H Microcadena Hi-Fi inalámbrica

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19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

very good

it is a very good product. In future I will buy products.

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Esta avaliação foi feita para Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Data de utilização 2020-07-19

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Data de utilização 2020-07-19

13/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

This Product delivers all in one the best music experience, brilliant!!

Whether you listen to CD's, Streaming Music, Internet Radio or any attached Devices this product delivers all the option one can expect with high quality sound. The streaming and other support provided by Philips is astounding and deserves a 5 stars rating.

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