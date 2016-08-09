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Descontinuado
MCM2050/12
Sistema de som que se adapta à sua casa
Desfrute de óptima música de várias fontes. Ouça CD de MP3 e rádio ou dispositivos portáteis via MP3 Link e USB Directo. Monte o sistema micro de som Philips MCM2050/12 na parede ou coloque-o num suporte para mesa - este integra-se em qualquer casa.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.
Este sistema tem 20 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.
3.6
de 5
29
Críticas
DV62
09/08/2016
Italia
Comprador verificado
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
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GB51
25/05/2013
Italia
PRODOTTO OTTIMO
PARTICOLARI TECNICI e DI DESIGN MOLTO CURATI e il rapporto qualità-prezzo è soddisfacente.
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jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
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