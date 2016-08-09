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Descontinuado

Sistema micro de música

MCM2050/12

3.6

| (29) Críticas

Sistema de som que se adapta à sua casa

Desfrute de óptima música de várias fontes. Ouça CD de MP3 e rádio ou dispositivos portáteis via MP3 Link e USB Directo. Monte o sistema micro de som Philips MCM2050/12 na parede ou coloque-o num suporte para mesa - este integra-se em qualquer casa.

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Obcecado pelo som

Sistema de som que se adapta à sua casa

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

Porta dianteira deslizante motorizada confere estilo e elegância

A porta dianteira deslizante motorizada dá ainda mais classe ao já elegante design deste sistema. A porta, moderna mas funcional, de carregamento dos CD desliza verticalmente num movimento suave com um simples toque num botão sempre que desejar alterar a sua selecção musical. Descontraia e desfrute do desempenho de som dinâmico enquanto vê o disco girar através da janela transparente.

Potência de saída total de 20 W RMS

Potência de saída total de 20 W RMS

Este sistema tem 20 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.6

de 5

29

Críticas

09/08/2016

Italia

Italia

Comprador verificado

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

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Esta avaliação foi feita para MCM2050 Sistema musicale micro

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25/05/2013

Italia

Italia

PRODOTTO OTTIMO

PARTICOLARI TECNICI e DI DESIGN MOLTO CURATI e il rapporto qualità-prezzo è soddisfacente.

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26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

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