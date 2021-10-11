Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
8 acessórios
Lâminas em aço auto-afiáveis
Até 60 min de tempo de funcionamento
Acessórios laváveis
As lâminas em aço de afiação automática deste aparador para rosto e corpo são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isto resulta em lâminas que permanecem tão afiadas como no dia 1. Sem ferrugem. Não necessita de lubrificação da lâmina.
Este aparador tudo-em-um é prático para aparar e estilizar os pêlos faciais e cortar o cabelo.
Consiga um corte suave e uniforme mesmo nos pelos mais grossos. As lâminas precisas em aço do aparador para corpo e barba criam linhas perfeitas e direitas para um acabamento perfeito.
Prémios
4.2
de 5
706
Críticas
86%
recomendam este produto
Elephas
11/10/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente produto
O produto funciona perfeitamente para aquilo que foi comprado. Excelente produto.
Pontos positivos
O corte é excelente e a bateria dura para sempre!
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
PmOliveira
25/09/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Tenho este produto à vários anos e é um Excelente equipamento.
Pontos positivos
Compacta
Pontos negativos
Na
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto
vicara
08/03/2021
Portugal
Um produto de excelente qualidade e versátil
muito bom produto e bastante versátil e fácil de usar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo