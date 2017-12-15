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  • Sem puxar o pêlo
  • Sem puxar o pêlo
  • Sem puxar o pêlo
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  • Sem puxar o pêlo
  • Sem puxar o pêlo
  • Sem puxar o pêlo
  • Sem puxar o pêlo

Descontinuado

Nose trimmer series 3000Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas

NT3160/10

4.2
| (526) Críticas | 86% recomendam este produto
Sem puxar o pêlo
O APARADOR PARA NARIZ Philips da série 3000 remove delicadamente pelos indesejados no nariz, nas orelhas e nas sobrancelhas. A tecnologia ProtecTube e o ângulo concebido especificamente para o aparador asseguram um aparar rápido, fácil e confortável sem puxar o pelo.
Ver todos os benefícios

Aparar rápido e seguro de pêlos do nariz, orelhas e sobrancelhas

Sem puxar o pêlo

  • Sem puxar o pêlo

  • Sistema de protecção, ângulo ideal

  • Totalmente lavável, pilha AA

  • 2 pentes para sobrancelhas, bolsa

O sistema de protecção avançado evita puxões, golpes e cortes

O sistema de protecção avançado evita puxões, golpes e cortes

Com a tecnologia ProtecTube revolucionária, o aparador está protegido por uma rede de protecção ultra-fina com pontas arredondadas para evitar irritações da pele. Além disso, o aparador foi concebido para evitar que o pêlo fique preso entre duas lâminas de corte com movimentos autónomos, para não arrancar os pêlos.

Alcance facilmente os pêlos no interior de orelhas ou nariz

O aparador Philips para pelos do nariz foi concebido com um ângulo perfeito para alcançar facilmente pelos dentro das orelhas e do nariz, bem como para utilizar em sobrancelhas. Com o aparador Philips para pelos do nariz, pode ter a certeza de que todos os pelos indesejáveis serão removidos eficazmente.

Ranhuras de corte ultra precisas e afiadas

Ranhuras de corte ultra precisas e afiadas

Tanto o aparador como a protecção possuem ranhuras de corte ultra precisas e afiadas para assegurar que os pêlos são cortados de forma rápida e eficaz.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

526

Críticas

86%

recomendam este produto

15/12/2017

Portugal

Portugal

Sem preocupações

Aconselho vivamente este produto: Fácil utilização Após a primeira utilização fiquei bastante surpreendido com a sensibilidade do aparelho. Não se sente o corte. Bom preço e boa qualidade de construção.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas

30/11/2017

Portugal

Portugal

Excelente

Com o sistema de protecção avançado que protege contra arranque, golpes e cortes é uma excelente segurança para o utilizador.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas

16/07/2020

España

España

Excelente corte y rápida limpieza

Mi marido está encantado con el regalo. Buen corte y buena precisión. Lo mejor es que es completamente lavable bajo agua lo cual es muy cómodo, ya que ha tenido alguno que había casi que desmontar por completo para poder lavarlo.

Pontos positivos

Se lava bajo el agua muy rápido

Pontos negativos

De momento nada.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas

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