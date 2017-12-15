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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Sem puxar o pêlo
Sistema de protecção, ângulo ideal
Totalmente lavável, pilha AA
2 pentes para sobrancelhas, bolsa
Com a tecnologia ProtecTube revolucionária, o aparador está protegido por uma rede de protecção ultra-fina com pontas arredondadas para evitar irritações da pele. Além disso, o aparador foi concebido para evitar que o pêlo fique preso entre duas lâminas de corte com movimentos autónomos, para não arrancar os pêlos.
O aparador Philips para pelos do nariz foi concebido com um ângulo perfeito para alcançar facilmente pelos dentro das orelhas e do nariz, bem como para utilizar em sobrancelhas. Com o aparador Philips para pelos do nariz, pode ter a certeza de que todos os pelos indesejáveis serão removidos eficazmente.
Tanto o aparador como a protecção possuem ranhuras de corte ultra precisas e afiadas para assegurar que os pêlos são cortados de forma rápida e eficaz.
4.2
de 5
526
Críticas
86%
recomendam este produto
RMB70
15/12/2017
Portugal
Sem preocupações
Aconselho vivamente este produto: Fácil utilização Após a primeira utilização fiquei bastante surpreendido com a sensibilidade do aparelho. Não se sente o corte. Bom preço e boa qualidade de construção.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas
PaparazziPT
30/11/2017
Portugal
Excelente
Com o sistema de protecção avançado que protege contra arranque, golpes e cortes é uma excelente segurança para o utilizador.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Apar. de nariz, orelhas e sobrancelhas
Otramalamama
16/07/2020
España
Excelente corte y rápida limpieza
Mi marido está encantado con el regalo. Buen corte y buena precisión. Lo mejor es que es completamente lavable bajo agua lo cual es muy cómodo, ya que ha tenido alguno que había casi que desmontar por completo para poder lavarlo.
Pontos positivos
Se lava bajo el agua muy rápido
Pontos negativos
De momento nada.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Recortador cómodo: nariz, orejas, cejas