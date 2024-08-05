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Descontinuado

Série Perfect Care 7000Gerador de vapor

PSG7130/20

4.6
| (21) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

Engomar rápido com vapor automático
A série PerfectCare 7000 foi concebida para proporcionar conforto e conveniência. Com a nossa nova tecnologia de sensor de movimento, o vapor automático potente é libertado quando começa a engomar. A tecnologia OptimalTEMP garante que nenhuma peça que possa ser engomada será queimada.
Ver todos os benefícios

Engomar sem esforço. Excelentes resultados.

Engomar rápido com vapor automático

  • Vapor automático e inteligente

  • Garantia de não queimar*

  • Depósito da água amovível de 1,8 litros

  • Ferro ultraleve

Tecnologia OptimalTEMP, garantia de que não queima

Tecnologia OptimalTEMP, garantia de que não queima

Com a tecnologia OptimalTEMP, obtém resultados excelentes com uma regulação ideal da temperatura. Garantimos que este ferro nunca irá causar queimaduras em qualquer tecido que possa ser engomado quando for deixado sem supervisão. Pode deixá-lo pousado sobre a sua roupa ou a tábua de engomar em segurança.

Vapor potente para a remoção de vincos

Vapor potente para a remoção de vincos

Vapor forte e contínuo para uma remoção eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais persistentes nos tecidos mais grossos.

Uma regulação de temperatura perfeita para todas as peças a engomar

Uma regulação de temperatura perfeita para todas as peças a engomar

Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura e com garantia de não queimar. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

21

Críticas

95%

recomendam este produto

2

05/08/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente escolha

Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

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06/05/2022

Portugal

Portugal

Produto seguro e eficaz

Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.

Pontos positivos

Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.

Pontos negativos

É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.

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03/05/2022

Portugal

Portugal

O produto supera todas as expetativas

Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.

Pontos positivos

Rapidez, Facilidade de utilização

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Avisos legais

  1. Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro

  2. até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, comparando o funcionamento no modo NORMAL com o modo MAX