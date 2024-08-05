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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Vapor automático e inteligente
Garantia de não queimar*
Depósito da água amovível de 1,8 litros
Ferro ultraleve
Com a tecnologia OptimalTEMP, obtém resultados excelentes com uma regulação ideal da temperatura. Garantimos que este ferro nunca irá causar queimaduras em qualquer tecido que possa ser engomado quando for deixado sem supervisão. Pode deixá-lo pousado sobre a sua roupa ou a tábua de engomar em segurança.
Vapor forte e contínuo para uma remoção eficaz de vincos, até mesmo os vincos mais persistentes nos tecidos mais grossos.
Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura e com garantia de não queimar. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.
Prémios
4.6
de 5
21
Críticas
95%
recomendam este produto
Fera 2024
05/08/2024
Portugal
Comprador verificado
Excelente escolha
Muito prático de usar. Muito eficaz e rápido a estar disponível para usar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
eng.carlita
06/05/2022
Portugal
Parte da promoção
Produto seguro e eficaz
Considero este ferro de utilização muito fácil, e segura. O depósito de água é bastante grande (1,8L) e dá perfeitamente para um cesto cheio de roupa, sem ter de reabastecer. Aquece muito rapidamente, e o ferro pode ser pousado sobre os tecidos ou sobre a própria tábua, sem correr o risco que se queimem, graças ao seu controlo de temperatura consoante o movimento.
Pontos positivos
Grande concentração de vapor quando necessário, de utilização bastante segura, não é preciso regular a temperatura, pois essa função é automática. Quando não é necessário ter ligada a função de vapor automático, pode ser usado um botão sob a pega do ferro, que é acionado com o dedo indicador, e a saída de vapor é extremamente rápida, sai apenas enquanto pressionamos esse botão. Possui função vertical, o que é excelente quando apenas precisamos de esticar um pouco um vestido ou uma t-shirt.
Pontos negativos
É preciso esperar mais tempo do que num ferro corrente, para que arrefeça e seja armazenado em segurança. O cabo de vapor não é muito fácil de guardar, fica um pouco solto, quando a expectativa é que possa ser bem enrolado para se guardar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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FCristina
03/05/2022
Portugal
Parte da promoção
O produto supera todas as expetativas
Nunca pensei que passar a roupa pudesse ser uma tarefa tão rápida e prazerosa. Em menos de 15 minutos, consegui passar todas a roupa que guardara para passar durante o fim de semana e tudo impecável, sem vincos, uma maravilha.
Pontos positivos
Rapidez, Facilidade de utilização
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Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
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Esta avaliação foi feita para Série Perfect Care 7000 PSG7130/20 Gerador de vapor
Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro
até 30% de poupança de energia com base na IEC 603311, comparando o funcionamento no modo NORMAL com o modo MAX