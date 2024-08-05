Sou mãe de 3 crianças e somos 5 pessoas em casa, por isso, como podem imaginar, há sempre muita roupa para lavar e passar! Ainda por cima os meus dois filhos mais velhos estão numa banda e tenho de ter a farda deles sempre a postos para ser usada, engomada na perfeição. Neste tempo em que experimentei o ferro a vapor com caldeira Philips, tive a minha vida bastante facilitada na tarefa de passar a ferro, sendo que o que posso dizer sobre as características deste aparelho e que mais se salientaram é que: -O ferro é leve, o que "poupa" o nosso braço; -O depósito de água tem grande capacidade e dura bastante durante a utilização; -Tem opção de modo de vapor auto que funciona com o movimento, não sendo necessário estar sempre a carregar no botão do vapor, o que é muito útil quando estamos a passar peças de roupa grandes ou muita roupa de seguida; -O ferro desliza perfeitamente e tem um vapor potente, ficando a roupa bem passada em uma ou duas passagens do ferro, sendo que as camisolas, t-shirts, lençóis dobrados, etc, ficam passados dos dois lados, o que poupa muito esforço e tempo de trabalho; -Dá para usar como vaporizador para tirar as rugas das roupas que já estavam passadas e precisam apenas de "um jeito", sem ter de usar a tábua de engomar; -Cabe perfeitamente no suporte da tábua de engomar própria para estes ferros; -O único senão que posso indicar é o acesso ao depósito de calcário que, apesar de considerar uma funcionalidade útil, tive alguma dificuldade em desenroscar e enroscar novamente a tampa desse depósito.