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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
QP210/50
QP6652/61
QP6542/19
QP6542/15
QP6506/15
QP6552/15
QP6552/30
QP6652/30
QP6652/35
QP6507/23
QP6552/30R1
Aparar, contornar e barbear
1 original
Compatível com todas as pegas OneBlade
Lâmina em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura
A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, com qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.
Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.
3.8
de 5
135
Críticas
JOSÉ FERNANDES
13/09/2021
Portugal
MUITO BOM
recomendaria aos meus amigos e familiares com facilidade
Pontos positivos
FÁCIL DE UTILIZAR MUITO PRÁTICO
Pontos negativos
A LAMINA DEGRADA-SE BASTANTE RÁPIDO
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/50 Lâmina de substituição
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/50 Lâmina de substituição
17/05/2020
Portugal
Funcionário da Philips
Comprador verificado
Exelente produto
[Employee of philipsglobal] É bom para cortar a barba de 5 em 5 dias. Recomendo a amigo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/50 Lâmina de substituição
Sim, recomendo este produto
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JavierG
02/01/2019
España
Parte da promoção
Como una maquinilla nueva
Personalmente los uso en la OneBlade Pro QP6520/20, aunque son compatibles con varios de los modelos. Estos recambios son ideales cuando comienzas a notar que la anterior cuchilla no corta como antes. Muy fáciles de extraer y de colocar. No los he usado el tiempo suficiente como para saber cuánto duran exactamente, pero, usando la maquinilla una vez a la semana (en mi caso), diría que puede durar unos 6 meses cada recambio. Tiempo que disminuirá cuanto más lo uses. Hasta ahora no he tenido problemas con ellas. Tienen una calidad igual de buena que la que viene con la OneBlade.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.