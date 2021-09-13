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Descontinuado

OneBladeLâmina de substituição

QP210/50

3.8
| (135) Críticas
Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento
O sistema de proteção dupla: um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento
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QP6552/30R1

Concebido para cortar pelos, não a pele

Apare, contorne e corte pelos de qualquer comprimento

  • Aparar, contornar e barbear

  • 1 original

  • Compatível com todas as pegas OneBlade

  • Lâmina em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

A Philips OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, barbeia e cria linhas e contornos definidos, com qualquer comprimento de pelo. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida, o que permite cortar pelos de qualquer comprimento.

Compatível com todas as pegas OneBlade

Compatível com todas as pegas OneBlade

Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Uma lâmina que não enfraquece facilmente

Lâmina resistente em aço inoxidável que dura até 4 meses de utilização* para manter uma sensação de frescura. Quando o indicador de substituição, ícone de ejeção, aparecer na lâmina, o desempenho da mesma pode deixar de ser o ideal. É o momento de considerar substituir a lâmina para obter a melhor experiência de barbear.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

135

Críticas

13/09/2021

Portugal

Portugal

MUITO BOM

recomendaria aos meus amigos e familiares com facilidade

Pontos positivos

FÁCIL DE UTILIZAR MUITO PRÁTICO

Pontos negativos

A LAMINA DEGRADA-SE BASTANTE RÁPIDO

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Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/50 Lâmina de substituição

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17/05/2020

Portugal

Portugal

Funcionário da Philips

Comprador verificado

Exelente produto

[Employee of philipsglobal] É bom para cortar a barba de 5 em 5 dias. Recomendo a amigo.

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02/01/2019

España

España

Como una maquinilla nueva

Personalmente los uso en la OneBlade Pro QP6520/20, aunque son compatibles con varios de los modelos. Estos recambios son ideales cuando comienzas a notar que la anterior cuchilla no corta como antes. Muy fáciles de extraer y de colocar. No los he usado el tiempo suficiente como para saber cuánto duran exactamente, pero, usando la maquinilla una vez a la semana (en mi caso), diría que puede durar unos 6 meses cada recambio. Tiempo que disminuirá cuanto más lo uses. Hasta ahora no he tenido problemas con ellas. Tienen una calidad igual de buena que la que viene con la OneBlade.

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Esta avaliação foi feita para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.