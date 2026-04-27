Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Aparar, contornar, cortar
Lâmina original
Pente 5 em 1 ajustável
A Philips OneBlade tem uma tecnologia revolucionária desenvolvida para cuidados faciais. Corta pelos de qualquer comprimento. O sistema de proteção dupla, um revestimento para deslizar combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais simples e confortável. A tecnologia de corte dispõe de uma unidade de corte rápida (12 000x por minuto) que é eficiente até nos pelos mais compridos.
Design exclusivo de pente aberto para um aparar eficiente sem obstruções e que não causa interrupções na sua rotina, mesmo em pelos compridos e grossos.
Crie contornos precisos com a lâmina de dupla face. Pode barbear-se nas duas direções para obter uma ótima visibilidade e ver todos os pelos que está a cortar. Aperfeiçoe o seu estilo em segundos!
4.3
de 5
4425
Críticas
90%
recomendam este produto
JPbg
27/04/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto de custo acessível mas de boa qualidade
Produto de custo acessível mas de boa qualidade e utilidade.
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto
Date of Use 2026-02-18
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto
Date of Use 2026-02-18
NFM50
09/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Uma máquina TOP.
Muito versátil, barbear suave e preciso, a bateria tem uma duração excelente.
Pontos positivos
Muito precisa e de fácil utilização
Pontos negativos
Custo da lâmina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto
Marajo
30/01/2026
Portugal
Comprador verificado
Aparelho moderno
Aparelho de ótimo desempenho, estou muito satisfeito com a aquisição
Pontos positivos
Bateria de longa duração, lamina eficiente
Pontos negativos
Não desliza e os pelos cortados espalham pelo ambiente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Vs. antecessor QP210
Para a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.