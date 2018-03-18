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Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Aparador de barba curta e normal

QT4015/16

3.5

| (85) Críticas

Barba de 3 dias perfeita com toda a simplicidade

Modele a sua barba da forma que desejar com o aparador de barba curta e barba normal. Precisão de apenas 0,5 mm até 10 mm.

Ver todos os benefícios

A forma mais prática para conseguir uma aparência de barba de 3 dias

Barba de 3 dias perfeita com toda a simplicidade

  • Regulações de precisão de 0,5 mm

  • Lâminas em titânio avançadas

  • 1 h carregam./90 min. auton. sem fios

Regulações de comprimento fáceis de seleccionar e bloquear, de 0,5 mm a 10 mm

Regulações de comprimento fáceis de seleccionar e bloquear, de 0,5 mm a 10 mm

Utilize a roda para seleccionar e bloquear a regulação de comprimento pretendida: desde uma barba de 3 dias de 0,5 mm a uma barba completa de 10 mm, com altura precisa de 0,5 mm.

Desempenho de corte superior com lâminas revestidas a titânio

Desempenho de corte superior com lâminas revestidas a titânio

Lâminas em titânio avançadas para um desempenho de corte superior e para se manterem afiadas durante muito tempo

Precisão de 0,5 mm

Precisão de 0,5 mm

Ajuste o aparador para a posição inferior para uma barba curta perfeita, com apenas 0,5 mm de comprimento.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.5

de 5

85

Críticas

18/03/2018

España

España

Sencilla, rápida y práctica

Esta recortadora de barba es muy útil porque permite regular la longitud a la que quieres cortar el vello gracias a su regulador incorporado en el propio mango. Es muy rápida porque las cuchillas apenas se enredan en el pelo de la barba. La recortadura incluye una funda para su transporte. La batería se carga muy rápidamente y una vez cargada dura varias semanas. Se puede utilizar bajo la ducha.

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Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Barbero para barba y barba de 2 días

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23/04/2017

España

España

Es perfecta

Llevo con Philips muchos años, mi primera recortadora fue una Philips BodyGroom TT2040/32, para mi la mejor máquina de todo el mercado, el problema fue la dichosa batería, tuve 2 en 4 años, me duraba lo justo para no poder reclamar la garantía... al segundo año la batería falla (sobre todo con el cabezal de recorte) y da muy poco tiempo de uso, hasta que deja de funcionar (se pueden leer muchos comentarios al respecto de otros usuarios con la misma queja). Dado que era la que más me gustaba decidí comprar la Philips QT4015/16 (recortadora de barba para 3 días), como recortadora, y a mi parecer es perfecta y estoy muy satisfecho con la compra.

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04/12/2016

España

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Fácil y eficaz

Nos encotranmos ante una muy buena afeitadora o recortadora, lo que mas me ha llamado la atencion es la comodidad de no tener que cambiar de cabezal para elegir más o menos espesor de la barba, tambien he de destacar, la eficiencia de su bateria, que permite un uso de alrededor de 90 mn sin tener que cargarla.

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