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Descontinuado

arcitecMáquina de barbear eléctrica

RQ1095/21

4
| (66) Críticas | 83% recomendam este produto

1 prémio

A melhor máquina de barbear do líder mundial
Para os homens que apenas querem o melhor, as máquinas arcitec combinam a acção flexível e rotativa com as cabeças de corte Triple-track para um barbear perfeitamente rente, mesmo no pescoço.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Perfeitamente rente, mesmo no pescoço

A melhor máquina de barbear do líder mundial

  • Com sistema Jet Clean

  • Com visor LED

Acção flexível e rotativa que segue cada curva

Acção flexível e rotativa que segue cada curva

Três cabeças flexíveis independentes num acessório de corte que roda com liberdade total de movimento. Esta combinação única garante um óptimo contacto com a pele em áreas curvas para agarrar mesmo os pêlos mais curtos no pescoço.

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Os três anéis de corte Triple Track proporcionam uma superfície de corte 50 % superior em relação às cabeças de corte padrão com apenas um anel de corte.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

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4.0

de 5

66

Críticas

83%

recomendam este produto

17/12/2013

España

España

Afeitado perfecto

La mejor afeitadora que he tenido. Fácil manejo, duración excepcional de la carga, fácil limpieza, potencia y rapidez durante el afeitado, el único pero es el precio aunque una vez que te decides te olvidas lo que has pagado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1095/21 Afeitadora eléctrica

Sim, recomendo este produto

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15/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver

Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item

Pontos positivos

Always a good shave

Pontos negativos

Cannot obtain spares after 12 years

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1095/21 Electric shaver

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07/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Buy the best It will give years of great shaving

This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 