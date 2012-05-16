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  • Um saco, dois padrões
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Descontinuado

Philips AventSaco Urban Avent

SCD148/50

3.1
| (40) Críticas
Um saco, dois padrões
O saco Urban SCD148/50 da Philips Avent tem duas elegantes palas frontais para poder mudar o aspeto do saco em função da estação ou do seu guarda-roupa e possui todas as vantagens de um saco para bebé Avent.
Ver todos os benefícios

Simples, troque a pala frontal para alterar o padrão

Um saco, dois padrões

  • Castanho

Mantém os biberões quentes ou frios

Mantém os biberões quentes ou frios

Para armazenamento de leite materno frio, leite em pó frio ou água fervida quente até 4 horas.

Dois padrões com as palas de fecho, para lhe dar ‘dois em um’

Dois padrões com as palas de fecho, para lhe dar ‘dois em um’

Fabricada em microfibra lavável e muito leve

Fabricada em microfibra lavável e muito leve

A microfibra é leve e fácil de limpar.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.1

de 5

40

Críticas

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

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Esta avaliação foi feita para SCD138/60 Mochila Avent

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Esta avaliação foi feita para SCD138/60 Mochila Avent

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Pontos positivos

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Pontos negativos

Can't machine wash, only sponge dry

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Esta avaliação foi feita para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

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22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

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