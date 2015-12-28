ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé
  • A ligação essencial ao seu bebé

Descontinuado

Philips AventIntercomunicador para bebé de vídeo digital

SCD603/00

3.3
| (178) Críticas
A ligação essencial ao seu bebé
O SCD603 permite-lhe manter sempre uma ligação segura ao seu bebé. Para além da qualidade de som perfeita, agora também pode ver o seu bebé de dia e de noite. Com um alcance de até 150 metros, este intercomunicador é totalmente portátil e fácil de utilizar.
Ver todos os benefícios

Veja e ouça seu bebé a partir de qualquer lugar de sua casa

A ligação essencial ao seu bebé

  • Ecrã a cores de 2,4"

Função de pilha de reserva em caso de falha de energia

Função de pilha de reserva na unidade do bebé para permanecer ligado em caso de falha de energia

Ouça seu bebé com um som nítido

Ecrã a cores de 2,4" de alta resolução

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

178

Críticas

28/12/2015

España

España

Comprador verificado

fantastico

fantastico producto y su servicio de reparacion espectacular. Un 10 para philips.

Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

08/11/2015

España

España

Comprador verificado

Buen producto y buen servicio tecnico

El producto, a pesar de su diseño poco atractivo, va de lujo, se ve genial y se oye de 10 y eso que vivimos en un chalet y la habitación y la sala de estar y cocina están en pisos diferentes.... Además de repente dejo de funcionar y el servicio técnico nos lo cambio sin ningún problema... Súper contentos con el

Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

30/01/2014

España

España

genial

sonido e imagen super nitidas.te da mucha seguridad a la hora de no estar con el bebe y poder vigilarlo desde cualquier rincon de casa. lo recomiendo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis