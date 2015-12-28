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Descontinuado
SCD603/00
Ecrã a cores de 2,4"
Função de pilha de reserva na unidade do bebé para permanecer ligado em caso de falha de energia
3.3
de 5
178
Críticas
albertito
28/12/2015
España
Comprador verificado
fantastico
fantastico producto y su servicio de reparacion espectacular. Un 10 para philips.
Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital
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Serginho1980
08/11/2015
España
Comprador verificado
Buen producto y buen servicio tecnico
El producto, a pesar de su diseño poco atractivo, va de lujo, se ve genial y se oye de 10 y eso que vivimos en un chalet y la habitación y la sala de estar y cocina están en pisos diferentes.... Además de repente dejo de funcionar y el servicio técnico nos lo cambio sin ningún problema... Súper contentos con el
Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Vigilabebés con vídeo digital
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chkiticca
30/01/2014
España
genial
sonido e imagen super nitidas.te da mucha seguridad a la hora de no estar con el bebe y poder vigilarlo desde cualquier rincon de casa. lo recomiendo.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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