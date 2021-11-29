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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Descontinuado

Philips AventTetina Natural

SCF042/27

4.8
| (48) Críticas | 96% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
A tetina ultramacia com design flexível em espiral assemelha-se ao peito. As pétalas de conforto e a forma natural da tetina permitem um agarrar natural e facilitam a combinação da amamentação e da alimentação a biberão.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Tetina extra suave e flexível

Fácil de combinar com a amamentação

  • 2 unidades

  • Fluxo lento

  • 1 m+

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga semelhante ao formato do peito

A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

Tetina ultramacia desenvolvida para simular a sensação de peito

A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com pétalas de conforto

Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.8

de 5

48

Críticas

96%

recomendam este produto

2

29/11/2021

España

España

Es muy buen producto

Es muy buen producto le gusta es muy parecido al pecho. Y para la lactancia mixta va bien.

Pontos positivos

Si

Pontos negativos

No

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Esta avaliação foi feita para SCF042/27 Tetina Natural

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07/11/2021

España

España

La más natural

Esta tetina hace honor a su nombre ya que es tan natural, anatómica, flexible y suave que resulta ideal para la lactancia mixta como es mi caso. Al ser de flujo lento, es perfecta para los primeros meses del bebé. Desde luego, el mío no quiere otra y sólo le gusta esta tetina junto con el biberón Philips Avent por lo que volveré a comprar esta misma siempre que la necesite renovar.

Pontos positivos

Natural, suavidad

Pontos negativos

Nada

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03/11/2021

España

España

Fantástica tetina

Increíble para lactancia mixta. Muy buen agarre sin que el niño deje luego de qie

Pontos positivos

La textura

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011