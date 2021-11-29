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Descontinuado
2 unidades
Fluxo lento
1 m+
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.
Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.
4.8
de 5
48
Críticas
96%
recomendam este produto
Esvp
29/11/2021
España
Es muy buen producto
Es muy buen producto le gusta es muy parecido al pecho. Y para la lactancia mixta va bien.
Pontos positivos
Si
Pontos negativos
No
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Esta avaliação foi feita para SCF042/27 Tetina Natural
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Estnase
07/11/2021
España
La más natural
Esta tetina hace honor a su nombre ya que es tan natural, anatómica, flexible y suave que resulta ideal para la lactancia mixta como es mi caso. Al ser de flujo lento, es perfecta para los primeros meses del bebé. Desde luego, el mío no quiere otra y sólo le gusta esta tetina junto con el biberón Philips Avent por lo que volveré a comprar esta misma siempre que la necesite renovar.
Pontos positivos
Natural, suavidad
Pontos negativos
Nada
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Dharmis.26
03/11/2021
España
Fantástica tetina
Increíble para lactancia mixta. Muy buen agarre sin que el niño deje luego de qie
Pontos positivos
La textura
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011