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Descontinuado
SCF053/17
1 biberão
240 ml
Tetina de fluxo lento
1 m+
A tetina tem uma textura ultra macia e foi desenvolvida para simular a sensação de peito.
A tetina larga semelhante ao formato do peito permite um agarrar natural, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Design flexível em espiral conjugado com as nossas pétalas de conforto exclusivas para criar uma tetina flexível, que permite uma alimentação mais natural sem colapsar a tetina.
3.4
de 5
60
Críticas
Madrede3
31/01/2020
España
Tengo 4 biberones avent natural de cristal
Compramos este biberón cuando nuestro primer hijo tenía más de un año. Habíamos usado algunos de otras marcas u otros materiales, pero al usarlo tanto en el microondas nos empezamos a obsesionar con el tema de los materiales y su efecto al calentarse. Decidimos que lo más sano era el cristal y esa fue la principal razón de comprar este producto. Desde el principio nos fue genial. Nuestro hijo lo usó desde el primer momento sin ningún reparo. Al de un tiempo hemos tenido mellizos y hemos usado lactancia materna y biberón desde el principio. Por supuesto, compramos este biberón otra vez para tener dos en casa y otros dos más para la guardería. Los mellizos se han acoplado muy bien desde el primer momento. No hemos tenido ningún problema con la forma de la tetina, todo lo contrario. Los biberones cierran muy bien. Lo digo porque hemos probado algunos de cristal de otras marcas y tenían fugas. Con otros materiales el biberón queda "feo" con el tiempo, como si no se hubiera lavado bien; sin embargo, el Avent natural de cristal está como nuevo después de un par de años y uso diario. Con respecto a la tetina, ocurre lo mismo: a pesar del tiempo y del uso, está como nueva. ¡Y solemos lavarlo en el lavavajillas! Además el cristal es bastante resistente. Como os supondréis, los biberones se nos han caido tropecientasmil veces y nunca se nos ha roto ninguno. A menudo mi pareja y yo solemos comentar que qué gran compra fue este biberón. ¡Y os juro que no me han pagado por hacer esta reseña! Ja, ja, ja. Firmado: madre de 3 nin@s experta en biberones
Pontos positivos
Todo: materiales, calidad, higienico,...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF053/17 Biberón Natural de cristal
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF053/17 Biberón Natural de cristal
Tiffany974
07/08/2020
France
Parte da promoção
Biberon très satisfait
J’adore ces biberons, ils sont très pratique ne donne pas de colique. On la forme du mamelons, moi qui est allaité ma fille n’as pas eu de problème à s’adapter a la tétine. Je le recommande.
Pontos positivos
Tétine spéciale
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF053/17 Biberon en verre Natural
Sim, recomendo este produto
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Ludiglrt
11/11/2019
France
Parte da promoção
Excellent ! Je le recommande fortement
Je recommande fortement ce biberon car il a une bonne prise en main, facile à nettoyer et surtout il évite que mon petit bout avale de l’air ainsi il évite le reflux ce qui est très appréciable pour la digestion de mon bébé. Je le recommande fortement à toutes les mamans
Pontos positivos
Évite le reflux gastrique
Pontos negativos
Il n’ai pas assez grand
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF053/17 Biberon en verre Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF053/17 Biberon en verre Natural
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.