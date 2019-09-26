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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SCF135/06
3 doses
Parte interior pode ser removida para converter num prático copo para refeições
O doseador de leite em pó Philips Avent tem capacidade para 3 doses pré-medidas de leite em pó – ideal para viagens
Todas as peças do dispensador podem ser esterilizadas, lavadas na máquina da loiça e ir ao microondas para uma limpeza rápida e fácil
3.8
de 5
30
Críticas
Sarinchen
26/09/2019
Portugal
Comprador verificado
Prático e eficiente
É produto prático e eficiente. Experimentei outros produtos similares e não fiquei satisfeita.
Esta avaliação foi feita para Copo doseador SCF135/06 Dispensador de leite em pó
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COB6770
13/03/2018
España
ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.
MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sim, recomendo este produto
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joulander
27/01/2011
España
Sim, recomendo este produto
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