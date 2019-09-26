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Descontinuado

Philips Avent Copo doseadorDispensador de leite em pó

SCF135/06

3.8
| (30) Críticas
Ideal para viagem
Esta unidade tem capacidade para 3 doses pré-medidas de leite em pó em compartimentos separados. Quando quiser alimentar o bebé, coloque o pó num biberão com água pré-fervida. Retire a parte interior para utilizar como copo ou recipiente.
Ver todos os benefícios

Sem BPA

Ideal para viagem

  • 3 doses

Parte interior pode ser removida

Parte interior pode ser removida

Parte interior pode ser removida para converter num prático copo para refeições

Tem capacidade para leite em pó para três refeições de 260 ml

Tem capacidade para leite em pó para três refeições de 260 ml

O doseador de leite em pó Philips Avent tem capacidade para 3 doses pré-medidas de leite em pó – ideal para viagens

O dispensador completo pode ser esterilizado, lavado na máquina da loiça e ir ao microondas

Todas as peças do dispensador podem ser esterilizadas, lavadas na máquina da loiça e ir ao microondas para uma limpeza rápida e fácil

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

30

Críticas

3

26/09/2019

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Prático e eficiente

É produto prático e eficiente. Experimentei outros produtos similares e não fiquei satisfeita.

Esta avaliação foi feita para Copo doseador SCF135/06 Dispensador de leite em pó

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13/03/2018

España

España

ESTE PRODUCTOR ES NECESARIO.

MUY PRACTICO, RECOMENDABLE PARA VIAJE Y MUY UTIL POR SER PARA 3 TOMAS.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

Sim, recomendo este produto

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27/01/2011

España

España

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Esta avaliação foi feita para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

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