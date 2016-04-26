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Descontinuado

Philips AventEscovilhão para biberões e tetinas

SCF145/06

4.4
| (48) Críticas | 91% recomendam este produto
Limpe e cuide facilmente os utensílios de alimentação do bebé
O escovilhão para biberões da Philips Avent tem uma cabeça curva especial e uma pega moldável para limpar eficazmente todos os tipos de biberões, tetinas e utensílios de alimentação. As cerdas duradouras de alta densidade limpam de forma segura e sem riscar.
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ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

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Produtos compatíveis
Conjunto de recém-nascido Natural

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SCD301/05

Escovilhão de limpeza Avent

Limpe e cuide facilmente os utensílios de alimentação do bebé

  • Acessórios para biberões

Escovilhão para biberões com cabeça curva para uma limpeza fácil

Escovilhão para biberões com cabeça curva para uma limpeza fácil

Cabeça convexa especial, além de uma pega e ponta moldáveis, que alcança os cantos de biberões de gargalo largo, tetinas e produtos de alimentação para uma limpeza profunda.

Design exclusivo da pega e da ponta

Cabeça convexa especial, além de uma pega e ponta moldáveis, para alcançar todos os cantos dos seus biberões de gargalo largo. Os contornos da ponta permitem-lhe limpar o interior das tetinas.

Cerdas duradouras de alta densidade para uma limpeza cuidada

Cerdas duradouras de alta densidade para uma limpeza cuidada de todos os biberões, tetinas e outros equipamentos de alimentação

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

48

Críticas

91%

recomendam este produto

26/04/2016

España

España

Muy util

Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable

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Esta avaliação foi feita para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

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20/12/2013

España

España

muy bueno

este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.

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16/04/2013

España

España

Excelente producto

Mi experiencia con el cepillo es muy buena. Higienico

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 