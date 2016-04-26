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Descontinuado
Acessórios para biberões
Cabeça convexa especial, além de uma pega e ponta moldáveis, que alcança os cantos de biberões de gargalo largo, tetinas e produtos de alimentação para uma limpeza profunda.
Cabeça convexa especial, além de uma pega e ponta moldáveis, para alcançar todos os cantos dos seus biberões de gargalo largo. Os contornos da ponta permitem-lhe limpar o interior das tetinas.
Cerdas duradouras de alta densidade para uma limpeza cuidada de todos os biberões, tetinas e outros equipamentos de alimentação
4.4
de 5
48
Críticas
91%
recomendam este produto
PledesmA
26/04/2016
España
Muy util
Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Sim, recomendo este produto
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littlelove
20/12/2013
España
muy bueno
este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.
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Medea
16/04/2013
España
Excelente producto
Mi experiencia con el cepillo es muy buena. Higienico
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.