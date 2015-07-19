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Descontinuado

Philips AventMini-chupeta

SCF151/02

4.4
| (14) Críticas | 86% recomendam este produto
Extra pequena e leve para o seu bebé
A mini-chupeta Philips Avent acalma os bebés pequenos até aos 2 meses. O escudo pequeno e leve adapta-se confortavelmente ao seu recém-nascido sem tocar no nariz. A tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral do seu bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Um ajuste confortável para o seu recém-nascido

Extra pequena e leve para o seu bebé

  • Perfeitas para o seu recém-nascido

  • 0-2m

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

Extremamente pequena e leve para bebés pequenos

Extremamente pequena e leve para bebés pequenos

O escudo da mini-chupeta é extremamente pequeno e leve para bebés pequenos até aos 2 meses de idade.

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

14

Críticas

86%

recomendam este produto

2

19/07/2015

España

España

Fantástico

Es un chupete pequeño y va muy bien en las primeras semanas. Creo que para prematuros tiene que ir muy bien.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF151/01 Chupete Mini

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Esta avaliação foi feita para SCF151/01 Chupete Mini

24/04/2017

France

France

La sucette parfaite

Je suis ultra fan de ces sucettes, mon fils est né 1 mois en avance et ces sucettes sont parfaites car très légères et petites, ne gène pas les narines pour respirer et en plus elles sont très jolies un peu transparentes. J'ai les bleues et j'adore dommage qu'il n'y ai pas les mêmes pour 6 mois et plus. Le seul défaut c'est les couleurs : bleu pour les garçons (par contre la bleue turquoise est très belle) et rose pour les filles, comme c'est un lot j'aurais aimé avoir le jaune pour mon fils par exemple.

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Esta avaliação foi feita para SCF151/02 Sucette nouveau-né

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Esta avaliação foi feita para SCF151/02 Sucette nouveau-né

04/02/2016

France

France

Reçu exactement les deux tétines en images

Ravie d'avoir la tétine bateau et voiture car c'est pour mon fils.

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Esta avaliação foi feita para SCF151/01 Sucette nouveau-né

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Esta avaliação foi feita para SCF151/01 Sucette nouveau-né

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Fabricante do ano 2014

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  3. A marca n.º1 mundial em chupetas

  4. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  5. Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012