Ayant un bébé de 9 mois qui ne supporte pas le lait à température ambiante, j’ai décidé de tester le chauffe biberon de voyage. La conception est donc des plus classique et de bonne facture,une thermos contenue dans un récipient en plastique.Une fois la thermos remplit d’eau chaude,on referme le tout et hop dans le sac à langer.Solide et logeable rien à dire. . Les réchauffages de biberons n’ont posé aucun problème, 3 min pour un biberon de 240 ml. 4 heures plus tard,l’eau restant dans la thermos a réchauffée un petit pot.sans aucun soucis. Pour une demi journée de ballade avec un bébé, il n’y a pas mieux. Simple,solide et efficace,Une méthode de type débrouille, »bain marie » rationalisée De l’eau chaude dans une thermos,niveau fiabilité on peut difficilement faire mieux. Le tableau des correspondances quantités température temps inscrit sur le côté est particulièrement illisible,il devient cependant très vite inutile avec l’habitude . Le bouchon poussoir est très bien ,voir même trop sophistiqué pour une simple thermos. En conclusion, un produit indispensable pour les vacances avec un bébé si on ne veut pas être esclave d’une prise de courant . Bien plus utile qu’un chauffe biberon sur allume cigare,encombrant et peu pratique qui laisse prisonnier d’un périmètre autour de la voiture Bref,fini les bib maintenus au chaud tant bien que mal dans du papier allu,. Si vous êtes adepte des ballades randonnée avec bébé sur le dos,des visites découvertes, bref voilà la solution idéale pour réchauffer les repas des tout petits. J’espère vous avoir été utile. Christophe.