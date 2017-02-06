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Descontinuado

Philips AventAquecedor de biberões de viagem

SCF256

3.9
| (43) Críticas | 82% recomendam este produto
Aquece em qualquer local e a qualquer altura
Para aquelas ocasiões em que tem de alimentar o seu bebé fora de casa, este aquecedor de biberões permite-lhe aquecer o seu leite a qualquer altura e em qualquer lugar. A água fervida na garrafa térmica mantém-se quente durante 6 horas e os biberões podem ser aquecidos em apenas 2:30 minutos.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Aquece em qualquer local e a qualquer altura

  • Aquece leite fora de casa

  • Aquecimento rápido

  • Tampa protectora para copo

  • Também aquece comida de bebé

Aquecimento de biberões térmico para leite quente fora de casa

Não necessita de energia. Este é o aquecedor de biberões que pode levar consigo para todo o lado. Água fervida na garrafa térmica mantém-se quente durante 6 horas e pode ser utilizada para aquecer vários biberões.

Aquecer biberões em apenas 2:30 minutos

Aquecer biberões em apenas 2:30 minutos

O aquecedor de biberões pode aquecer 180 ml leite em apenas 2:30 minutos*.

Tampa para esvaziamento fácil

Tampa para esvaziamento fácil

A tampa foi concebida para evitar derrames em viagem. Esta possui posições claras de aberto e fechado e é fácil de limpar.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

43

Críticas

82%

recomendam este produto

06/02/2017

France

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Nomade

Ce chauffe biberon est idéal pour les sorties avec bébé .. il conserve la chaleur longtemps sans électricité. Biberons prêt rapidement environ 2 minutes..

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF256 Chauffe-biberon de voyage

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03/02/2017

France

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Très bonne découverte

Simple d'utilisation et très pratique. Aucunes fuites, garde l'eau au chaud plus que les 6h indiquée. Invention au top et idéal pour les sorties. Il est précisé dans le manuel qu'il faut utiliser des biberons et pots AVENT mais fonctionne bien avec d'autres marques (dommage cette indication peu empêcher des parents à prendre ce produit si ils possèdes d'autres marques). La seul chose négative c'est le tableau d'indication de temps sur récipient, il aurait fallu le mettre en couleur ou noir, il n'est pas facile à lire même avec de bon yeux.

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02/02/2017

France

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parfait

produit très pratique et très simple d'utilisation,il garde bien au chaud l'eau et permet donc de confectionner un biberon qui sera a température idéale,il ne prend pas de place,pas besoin de branchement,bref,a utiliser partout!

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. No caso de um biberão de 180 ml, a uma temperatura de 20 °C

  2. Os sacos de leite materno e os biberões de 60 ml da Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões.