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Descontinuado
Aquece leite fora de casa
Aquecimento rápido
Tampa protectora para copo
Também aquece comida de bebé
Não necessita de energia. Este é o aquecedor de biberões que pode levar consigo para todo o lado. Água fervida na garrafa térmica mantém-se quente durante 6 horas e pode ser utilizada para aquecer vários biberões.
O aquecedor de biberões pode aquecer 180 ml leite em apenas 2:30 minutos*.
A tampa foi concebida para evitar derrames em viagem. Esta possui posições claras de aberto e fechado e é fácil de limpar.
3.9
de 5
43
Críticas
82%
recomendam este produto
Yoshi59
06/02/2017
France
Parte da promoção
Nomade
Ce chauffe biberon est idéal pour les sorties avec bébé .. il conserve la chaleur longtemps sans électricité. Biberons prêt rapidement environ 2 minutes..
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Esta avaliação foi feita para SCF256 Chauffe-biberon de voyage
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AnnickD
03/02/2017
France
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Très bonne découverte
Simple d'utilisation et très pratique. Aucunes fuites, garde l'eau au chaud plus que les 6h indiquée. Invention au top et idéal pour les sorties. Il est précisé dans le manuel qu'il faut utiliser des biberons et pots AVENT mais fonctionne bien avec d'autres marques (dommage cette indication peu empêcher des parents à prendre ce produit si ils possèdes d'autres marques). La seul chose négative c'est le tableau d'indication de temps sur récipient, il aurait fallu le mettre en couleur ou noir, il n'est pas facile à lire même avec de bon yeux.
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grazi
02/02/2017
France
Parte da promoção
parfait
produit très pratique et très simple d'utilisation,il garde bien au chaud l'eau et permet donc de confectionner un biberon qui sera a température idéale,il ne prend pas de place,pas besoin de branchement,bref,a utiliser partout!
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
No caso de um biberão de 180 ml, a uma temperatura de 20 °C
Os sacos de leite materno e os biberões de 60 ml da Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões.