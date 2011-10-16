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  • Esteriliza 6 biberões em 2 minutos*
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Descontinuado

Philips AventConjunto de esterilizador para microondas

SCF277/01

4.8
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto
Esteriliza 6 biberões em 2 minutos*
O conjunto de iniciação de esterilizador para microondas Avent é compacto e leve, ideal para usar em casa ou em viagem
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Esterilizador ultra rápido e de fácil utilização

Esteriliza 6 biberões em 2 minutos*

  • Clássica

Basta adicionar água, carregar e colocar no microondas

Basta adicionar água, carregar e colocar no microondas

Basta adicionar água, carregar e colocar no microondas durante apenas 2 minutos. A duração exacta do ciclo depende da potência do seu microondas: 2 minutos a 1100-1850 watts, 4 minutos a 850-1000 watts, 6 minutos a 500-850 watts.

Ideal para viagem. Compatível com a maioria dos microondas.

Ideal para viagem. Compatível com a maioria dos microondas.

O esterilizador para microondas da Philips Avent foi concebido para se adaptar à maioria dos microondas no mercado. O seu tamanho pequeno torna-o cómodo para viagens, garantindo que tem sempre um biberão esterilizado, durante uma escapadela de fim-de-semana ou durante umas férias mais longas no estrangeiro. Também ideal como esterilizador extra para ter em casa dos avós. Dimensões: 166 (A), 280 (L), 280 (C) mm.

O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas se não for aberto.

O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas se não for aberto.

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Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.8

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes

16/10/2011

France

France

ne sert pas que de stérilisateur

mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur

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05/11/2021

België

België

Makkelijk in gebruik

Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!

Pontos positivos

Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...

Esta avaliação foi feita para SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

Esta avaliação foi feita para SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 2 min. a 1100-1850 W, 4 min. a 850-1000 W, 6 min. a 500-800 W.