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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Clássica
Basta adicionar água, carregar e colocar no microondas durante apenas 2 minutos. A duração exacta do ciclo depende da potência do seu microondas: 2 minutos a 1100-1850 watts, 4 minutos a 850-1000 watts, 6 minutos a 500-850 watts.
O esterilizador para microondas da Philips Avent foi concebido para se adaptar à maioria dos microondas no mercado. O seu tamanho pequeno torna-o cómodo para viagens, garantindo que tem sempre um biberão esterilizado, durante uma escapadela de fim-de-semana ou durante umas férias mais longas no estrangeiro. Também ideal como esterilizador extra para ter em casa dos avós. Dimensões: 166 (A), 280 (L), 280 (C) mm.
O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas se não for aberto.
4.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Sim, recomendo este produto
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gaelle
16/10/2011
France
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Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Pontos positivos
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Esta avaliação foi feita para SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
2 min. a 1100-1850 W, 4 min. a 850-1000 W, 6 min. a 500-800 W.