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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Inclui biberão de 125 ml
As cinco almofadas massajadoras em forma pétalas da bomba tira leite da Philips Avent contraem-se e descontraem-se enquanto utiliza a bomba, exercendo vácuo para imitar o mamar do seu bebé.
O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite que requer menor extracção.
As almofadas massajadoras patenteadas da bomba tira leite da Philips Avent contraem e descontraem, reproduzindo a sucção do bebé com o objectivo de estimular uma saída rápida e natural do leite.
4.2
de 5
9
Críticas
88%
recomendam este produto
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
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Esta avaliação foi feita para SCF300/20 Handmilchpumpe
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Anke36
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF300/20 Handkolf
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Kat261
05/09/2011
Nederland
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0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
Comprovado clinicamente que extrai uma maior quantidade de leite num período de 20 minutos em comparação com uma bomba tira leite de classe hospitalar, quando utilizada em extracções sequenciais em mães de bebés prematuros.