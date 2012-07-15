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Descontinuado

Philips AventBomba tira leite manual

SCF300/20

4.2
| (9) Críticas | 88% recomendam este produto
Extraia mais. Rapidamente.
A exclusiva bomba tira leite manual sem BPA SCF300/20 da Philips Avent assegura-lhe uma eficácia melhorada, estando comprovado clinicamente que extrai mais leite do que uma bomba elétrica dupla de uso hospitalar*.
Ver todos os benefícios

Bomba tira leite inspirada na natureza

Extraia mais. Rapidamente.

  • Inclui biberão de 125 ml

Almofada massajadora patenteada

Almofada massajadora patenteada

As cinco almofadas massajadoras em forma pétalas da bomba tira leite da Philips Avent contraem-se e descontraem-se enquanto utiliza a bomba, exercendo vácuo para imitar o mamar do seu bebé.

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite que requer menor extracção.

As almofadas massajadoras suaves proporcionam uma saída natural do leite

As almofadas massajadoras suaves proporcionam uma saída natural do leite

As almofadas massajadoras patenteadas da bomba tira leite da Philips Avent contraem e descontraem, reproduzindo a sucção do bebé com o objectivo de estimular uma saída rápida e natural do leite.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.2

de 5

9

Críticas

88%

recomendam este produto

3
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

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Esta avaliação foi feita para SCF300/20 Handmilchpumpe

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Esta avaliação foi feita para SCF300/20 Handmilchpumpe

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF300/20 Handkolf

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05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

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Avisos legais

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. Comprovado clinicamente que extrai uma maior quantidade de leite num período de 20 minutos em comparação com uma bomba tira leite de classe hospitalar, quando utilizada em extracções sequenciais em mães de bebés prematuros.