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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Natural
Inclui biberão de 125 ml
A bomba tira leite tem um design exclusivo para que o seu leite flua directamente do peito para o biberão, mesmo quando está sentada direita. Isto significa que pode sentar-se com maior conforto durante a extracção: não precisa de se inclinar para a frente para se assegurar que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se confortavelmente e estar descontraída durante a extracção ajuda o seu leite a fluir com maior facilidade, de forma natural.
Quando é ligada, a bomba é iniciada automaticamente no modo de estimulação suave para ajudar o seu leite a começar a fluir. Em seguida, seleccione entre 3 definições de extracção para tornar o fluxo de leite mais confortável para si.
A nossa almofada massajadora conta com uma nova textura aveludada que dá um toque de calor à pele para um estímulo confortável e delicado do fluxo do leite. A almofada foi desenvolvida para imitar de um modo suave a sucção do bebé para ajudar a estimular a saída do leite.
4.3
de 5
210
Críticas
88%
recomendam este produto
Inga20
04/12/2020
Portugal
Comprador verificado
Uma maravilhosa máquina!
É óptima, muito rápida no seu funcionamento, cumpre a sua missão 100%.
Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
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Aldeia92
09/06/2020
Portugal
Comprador verificado
Troca de bomba tira leite Philips Avent
Estou a amar. É super comodo, devido à sua almofada onde se coloca a mama. E fácil de se lavar e é pequeno para se transportar. Descobri também que não temos de estar sempre com o equipamento ligado à electricidade e podemos usar pilhas. O que torna o equipamento portatil e podes usar em qualquer lugar. Já tive um problema com a máquina, e substituiram o equipamento em 3 dias. Entretanto já comprei vários utensílios compatíveis com a máquina (mais biberões e copos de armazenamento). Adoro.
Pontos positivos
É portatil, pequeno e facil se transportar, muito cómodo e fácil de limpar.
Pontos negativos
Não demora apenas 24h na troca de equipamento e sim pelo menos 72h
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Sim, recomendo este produto
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AnaSaldanha
26/02/2018
Portugal
Cumpre a função
Gostei muito, mas quando comecei a tirar todos os dias, para mandar para a ama, optei pela eléctrica e complementam-se bastante. Não me arrependo nada em ter comprado as duas. Manual e mais tarde eléctrica.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump
Sim, recomendo este produto
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0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011