ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Maior conforto, mais leite
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite
  • Maior conforto, mais leite

Descontinuado

Philips AventBomba tira leite eléctrica individual conforto

SCF332/01

4.3
| (210) Críticas | 88% recomendam este produto
Maior conforto, mais leite
Quando está confortável e descontraída, o seu leite flui mais facilmente. Foi por essa razão que criámos a nossa bomba tira leite mais confortável de sempre: sente-se confortavelmente sem precisar de se inclinar para a frente e deixe que a nossa almofada massajadora suave estimule o seu fluxo de leite.
Ver todos os benefícios

Bomba tira leite com almofada massajadora

Maior conforto, mais leite

  • Natural

  • Inclui biberão de 125 ml

Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo

Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo

A bomba tira leite tem um design exclusivo para que o seu leite flua directamente do peito para o biberão, mesmo quando está sentada direita. Isto significa que pode sentar-se com maior conforto durante a extracção: não precisa de se inclinar para a frente para se assegurar que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se confortavelmente e estar descontraída durante a extracção ajuda o seu leite a fluir com maior facilidade, de forma natural.

Dispõe de um modo de estimulação suave e 3 definições de extracção

Dispõe de um modo de estimulação suave e 3 definições de extracção

Quando é ligada, a bomba é iniciada automaticamente no modo de estimulação suave para ajudar o seu leite a começar a fluir. Em seguida, seleccione entre 3 definições de extracção para tornar o fluxo de leite mais confortável para si.

Almofada massajadora suave com sensação de calor

Almofada massajadora suave com sensação de calor

A nossa almofada massajadora conta com uma nova textura aveludada que dá um toque de calor à pele para um estímulo confortável e delicado do fluxo do leite. A almofada foi desenvolvida para imitar de um modo suave a sucção do bebé para ajudar a estimular a saída do leite.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

210

Críticas

88%

recomendam este produto

04/12/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma maravilhosa máquina!

É óptima, muito rápida no seu funcionamento, cumpre a sua missão 100%.

Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

09/06/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Troca de bomba tira leite Philips Avent

Estou a amar. É super comodo, devido à sua almofada onde se coloca a mama. E fácil de se lavar e é pequeno para se transportar. Descobri também que não temos de estar sempre com o equipamento ligado à electricidade e podemos usar pilhas. O que torna o equipamento portatil e podes usar em qualquer lugar. Já tive um problema com a máquina, e substituiram o equipamento em 3 dias. Entretanto já comprei vários utensílios compatíveis com a máquina (mais biberões e copos de armazenamento). Adoro.

Pontos positivos

É portatil, pequeno e facil se transportar, muito cómodo e fácil de limpar.

Pontos negativos

Não demora apenas 24h na troca de equipamento e sim pelo menos 72h

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

26/02/2018

Portugal

Portugal

Cumpre a função

Gostei muito, mas quando comecei a tirar todos os dias, para mandar para a ama, optei pela eléctrica e complementam-se bastante. Não me arrependo nada em ter comprado as duas. Manual e mais tarde eléctrica.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF332/01 Comfort Single electric breast pump

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011