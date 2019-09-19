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Descontinuado
Utilize a bomba em qualquer altura
Inclui almofada massajadora macia
Biberão e tetina Natural
A bomba-tira leite tem um design exclusivo para que o seu leite flua diretamente do peito para o biberão ou recipiente, mesmo quando está sentada direita. Isto significa que pode sentar-se de forma mais confortável durante a extração: não precisa de se inclinar para a frente para se certificar de que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se de forma confortável e estar descontraída durante a extração ajuda o seu leite a fluir com maior facilidade.
Quando é ligada, a bomba é iniciada automaticamente no modo de estimulação suave para ajudar o seu leite a começar a fluir. Em seguida, selecione entre 3 definições de extração para tornar o fluxo de leite confortável para si.
A nossa almofada massajadora conta com uma textura aveludada que dá um toque de calor à pele para um estímulo confortável e delicado do fluxo do leite. A almofada icónica em forma de pétala foi desenvolvida para imitar a sucção do bebé para ajudar a estimular a saída do leite de forma suave.
4.6
de 5
94
Críticas
95%
recomendam este produto
Rico
19/09/2019
Portugal
A bomba de tirar o leite é tudo menos agressiva para a mãe
Posição: Com a bomba que tínhamos antes, a mãe tinha que se dobrar um pouco para que esta funcionasse corretamente e o leite descesse para o biberão. Com a bomba da Philips Avent isso não acontece. A mãe pode sentar-se direita e mais confortável. Intensidade: Esta máquina, por incrível que pareça, faz o mesmo que a Emma quando está a mamar. Primeiro começa a mamar rápido, depois mama mais devagar. É a mesma coisa com esta bomba. Assim que se liga, ela faz uma sucção mais rápida, depois quando começa a sair leite, podemos seleccionar entre 3 níveis de sucção. E tudo isto com total conforto para a mãe. Não estamos a falar de uma sucção exagerada, nem uma máquina a querer sugar o peito à força. A sucção é de facto suave, e por vezes menos dolorosa do que a sucção do próprio bebé.
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Esta avaliação foi feita para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual
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Carina10
14/01/2019
Portugal
Muito bom
Desde que trocaram a máquina está 5 estrelas a outra fazia muito baralho e não tirava leite quase nenhum está e muito rápida estou muito satisfeita obrigado
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Esta avaliação foi feita para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual
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Claire4
11/04/2019
United Kingdom
One of the best things I purchased!
I had trouble breastfeeding when we brought my daughter home from the hospital, so i expressed for a few days until we got the hang of feeding. This pump is so easy to use, and kind on sensitive and sore nipples! It allowed ny nipples to heal, so i could feed again a few days later. From day 1 of use, plenty of milk was produced, which only got better over time. Once feeding was established, i had a break from pumping (as it would have been an endless cycle of feeding and pumping with no break!). But 4 months later, i have come back to the pump so i can build up a stock of breastmilk, allowing my husband to do a feed or two. Even though there was a break, the pump was just as efficient and its getting regular use now. I believe that had i not had a decent pump to help me out in the begining, i would not be breastfeeding now. In summary, this is a kind and gentle breast pump. It is efficient, and does not hurt when used on sore and cracked nipples!
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Esta avaliação foi feita para SCF332/31 Single electric breast pump
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Conforto clinicamente comprovado: num teste efetuado em 110 mães nos EUA, no Reino Unido, na China e na Rússia em março de 2016, as mães deram uma média de 8,6/10 de pontuação ao desempenho do conforto da Philips Avent.
Mais leite: uma pesquisa independente demonstrou que pode haver uma ligação entre os níveis de stress e a produção de leite. Consulte www.philips.com/AVENT
Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011