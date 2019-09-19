Posição: Com a bomba que tínhamos antes, a mãe tinha que se dobrar um pouco para que esta funcionasse corretamente e o leite descesse para o biberão. Com a bomba da Philips Avent isso não acontece. A mãe pode sentar-se direita e mais confortável. Intensidade: Esta máquina, por incrível que pareça, faz o mesmo que a Emma quando está a mamar. Primeiro começa a mamar rápido, depois mama mais devagar. É a mesma coisa com esta bomba. Assim que se liga, ela faz uma sucção mais rápida, depois quando começa a sair leite, podemos seleccionar entre 3 níveis de sucção. E tudo isto com total conforto para a mãe. Não estamos a falar de uma sucção exagerada, nem uma máquina a querer sugar o peito à força. A sucção é de facto suave, e por vezes menos dolorosa do que a sucção do próprio bebé.