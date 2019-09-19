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  • Mais conforto e mais leite* – sempre e em qualquer lugar
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Descontinuado

Philips AventBomba tira leite eléctrica individual

SCF332/31

4.6
| (94) Críticas | 95% recomendam este produto
Mais conforto e mais leite* – sempre e em qualquer lugar
Sente-se de forma confortável, sem se inclinar para a frente, enquanto a almofada massajadora macia estimula o fluxo de leite. Utilize a nossa bomba tira-leite silenciosa em qualquer altura e em qualquer lugar – até com pilhas. Fácil de configurar, personalizar, utilizar e limpar.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Bomba tira-leite elétrica individual com almofada massajadora

Mais conforto e mais leite* – sempre e em qualquer lugar

  • Utilize a bomba em qualquer altura

  • Inclui almofada massajadora macia

  • Biberão e tetina Natural

Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo

Posição de extracção mais confortável graças ao design exclusivo

A bomba-tira leite tem um design exclusivo para que o seu leite flua diretamente do peito para o biberão ou recipiente, mesmo quando está sentada direita. Isto significa que pode sentar-se de forma mais confortável durante a extração: não precisa de se inclinar para a frente para se certificar de que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se de forma confortável e estar descontraída durante a extração ajuda o seu leite a fluir com maior facilidade.

Selecione a definição que é eficaz e confortável para si

Quando é ligada, a bomba é iniciada automaticamente no modo de estimulação suave para ajudar o seu leite a começar a fluir. Em seguida, selecione entre 3 definições de extração para tornar o fluxo de leite confortável para si.

Almofada massajadora suave com pétalas massajadoras

Almofada massajadora suave com pétalas massajadoras

A nossa almofada massajadora conta com uma textura aveludada que dá um toque de calor à pele para um estímulo confortável e delicado do fluxo do leite. A almofada icónica em forma de pétala foi desenvolvida para imitar a sucção do bebé para ajudar a estimular a saída do leite de forma suave.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

94

Críticas

95%

recomendam este produto

19/09/2019

Portugal

Portugal

A bomba de tirar o leite é tudo menos agressiva para a mãe

Posição: Com a bomba que tínhamos antes, a mãe tinha que se dobrar um pouco para que esta funcionasse corretamente e o leite descesse para o biberão. Com a bomba da Philips Avent isso não acontece. A mãe pode sentar-se direita e mais confortável. Intensidade: Esta máquina, por incrível que pareça, faz o mesmo que a Emma quando está a mamar. Primeiro começa a mamar rápido, depois mama mais devagar. É a mesma coisa com esta bomba. Assim que se liga, ela faz uma sucção mais rápida, depois quando começa a sair leite, podemos seleccionar entre 3 níveis de sucção. E tudo isto com total conforto para a mãe. Não estamos a falar de uma sucção exagerada, nem uma máquina a querer sugar o peito à força. A sucção é de facto suave, e por vezes menos dolorosa do que a sucção do próprio bebé.

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Esta avaliação foi feita para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual

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14/01/2019

Portugal

Portugal

Muito bom

Desde que trocaram a máquina está 5 estrelas a outra fazia muito baralho e não tirava leite quase nenhum está e muito rápida estou muito satisfeita obrigado

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Esta avaliação foi feita para SCF332/31 Bomba tira leite eléctrica individual

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11/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

One of the best things I purchased!

I had trouble breastfeeding when we brought my daughter home from the hospital, so i expressed for a few days until we got the hang of feeding. This pump is so easy to use, and kind on sensitive and sore nipples! It allowed ny nipples to heal, so i could feed again a few days later. From day 1 of use, plenty of milk was produced, which only got better over time. Once feeding was established, i had a break from pumping (as it would have been an endless cycle of feeding and pumping with no break!). But 4 months later, i have come back to the pump so i can build up a stock of breastmilk, allowing my husband to do a feed or two. Even though there was a break, the pump was just as efficient and its getting regular use now. I believe that had i not had a decent pump to help me out in the begining, i would not be breastfeeding now. In summary, this is a kind and gentle breast pump. It is efficient, and does not hurt when used on sore and cracked nipples!

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Esta avaliação foi feita para SCF332/31 Single electric breast pump

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Conforto clinicamente comprovado: num teste efetuado em 110 mães nos EUA, no Reino Unido, na China e na Rússia em março de 2016, as mães deram uma média de 8,6/10 de pontuação ao desempenho do conforto da Philips Avent.

  2. Mais leite: uma pesquisa independente demonstrou que pode haver uma ligação entre os níveis de stress e a produção de leite. Consulte www.philips.com/AVENT

  3. Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011