      Philips Avent Premium Aquecedor de biberões rápido

      SCF358/02

      Prepare alimentos perfeitamente aquecidos em minutos com um aquecedor de biberões que gere a temperatura por si. O sensor de controlo inteligente da temperatura ajusta automaticamente o padrão de aquecimento para que o aquecedor aqueça de forma rápida e uniforme.

      Aquecimento inteligente e simples

      Retire as conjeturas da preparação de alimentos

      • Aquecimento uniforme, sem zonas quentes
      • Modo de aquecimento e de descongelação rápidos
      • Adequado para leite e comida de bebé
      O controlo inteligente da temperatura seleciona o modo de aquecimento ideal

      O controlo inteligente da temperatura seleciona o modo de aquecimento ideal

      Defina o volume de leite, prima o botão de ativação e deixe que o controlo inteligente da temperatura trate do resto por si. A temperatura inicial do leite é detetada e o leite é aquecido rapidamente até à temperatura ideal, mantendo-a até 60 minutos.

      Função de descongelação para recipientes com leite congelado e comida de bebé

      Função de descongelação para recipientes com leite congelado e comida de bebé

      Gosta de manter o congelador abastecido com alimentos em abundância? O aquecedor de biberões também descongela rapidamente os recipientes com leite e comida de bebé.

      Aquece recipientes com comida de bebé e leite

      Aquece recipientes com comida de bebé e leite

      Quando o seu bebé estiver pronto para a transição para alimentos sólidos, o aquecedor de biberões também descongela e aquece os recipientes para comida de bebé.

      Fácil de limpar

      Fácil de limpar

      Concebido numa peça única para facilitar a limpeza e permitir-lhe desfrutar de mais tempo com o seu bebé.

      Mantém o leite quente durante 60 minutos e desliga-se automaticamente

      Mantém o leite quente durante 60 minutos e desliga-se automaticamente

      O nosso aquecedor de biberões mantém o leite quente durante 60 minutos, apenas para o caso de necessitar de mais flexibilidade na hora das refeições. Em seguida, desliga-se automaticamente, dando-lhe tranquilidade.

      Compatível com a maioria das principais marcas de biberões e boiões de comida de bebé

      Compatível com a maioria das principais marcas de biberões e boiões de comida de bebé

      Concebido para se adaptar aos biberões Philips Avent preferidos do seu bebé e à maioria das marcas líderes de biberões e boiões de comida de bebé.

      Especificações técnicas

      • Especificações técnicas

        Consumo de energia
        400  W
        Consumo de energia (modo de espera)
        <0,3 W (período em que atinge automaticamente o modo de espera: <1 min)
        Voltagem
        220-240 V, 50/60 Hz

      • Peso e dimensões

        Dimensões do produto (L x A x P)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Dimensões da embalagem de venda (LxAxP)
        175 x 185 x 160  mm

      • País de origem

        Concebido na
        Europa
        Produzido na
        China

      • Inclui

        Aquecedor de biberões
        1  unid.

      • Especificações da embalagem

        Embalagem à base de papel*
        Sim

      • Para 150 ml de leite a uma temperatura de 22 °C/72 °F num biberão Natural da Philips de 260 ml
      • *Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel

