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Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.
O seu bebé e o seu tempo são preciosos. Tenha as mãos livres com a bomba tira-leite portátil mãos‑livres Natural Care Philips Avent. Concebida para imitar o ritmo de sucção do seu bebé, proporciona um desempenho de nível hospitalar num design discreto e antiderramesVer todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
A nossa primeira bomba tira-leite portátil oferece desempenho de nível hospitalar num formato leve que assenta confortavelmente no seu sutiã. Para onde for, ela vai também. No sofá, à secretária ou durante um pequeno passeio à volta do quarteirão. O tempo é seu. A escolha também.
Ao contrário de outras bombas portáteis, não precisa de escolher entre liberdade e eficiência. O nosso motor oferece um desempenho de nível hospitalar, semelhante ao de uma bomba tradicional, com o bónus adicional de ser portátil. As baterias recarregáveis facilitam a extração de forma discreta, em qualquer lugar.
A nossa primeira bomba portátil imita o ritmo natural de sucção do bebé, tornando‑a até duas vezes mais rápida do que a maioria das bombas portáteis**. Afinal, os bebés sabem melhor do que ninguém como beber do peito! Por isso, concebemo-la com o objetivo de a ajudar a obter a melhor produção de leite possível, enquanto poupa tempo precioso.
Sinta-se confortável e apoiada durante a extração graças ao nosso protetor do peito de silicone SkinSense. Fabricado em silicone de grau alimentar, o protetor adapta-se suavemente ao peito utilizando o calor natural do corpo. Conforto garantido, sempre.
Utilize os nossos copos transparentes para a orientar do início ao fim. Verifique facilmente se colocou o copo na posição correta no mamilo e se o leite está a fluir. Uma luz integrada e suave garante-lhe sempre visibilidade imediata, mesmo durante a noite.
A confiança é tudo, por isso garantimos que a nossa bomba protege cada gota de leite, independentemente dos seus movimentos. Os nossos protetores do peito em silicone criam uma vedação antiderrames à volta do peito, enquanto a tampa de proteção contra salpicos impede fugas de leite, mesmo em movimento.
Quando terminar a extração, aproveite ao máximo o nosso design fácil de limpar. É simples de desmontar, lavar e voltar a montar, e os copos podem ir à máquina de lavar loiça e ao esterilizador. Limpeza rápida e sem complicações, sempre.
Tire o máximo partido de cada sessão com 8 níveis de estimulação para iniciar o fluxo de leite e 16 níveis de sucção para o extrair. Ajuste durante a extração e utilize a luz de orientação para navegar pelas definições, mesmo no escuro. A nossa bomba guarda automaticamente a sua definição preferida, para que não tenha de voltar a ajustá-la da próxima vez.
Sentir-se bem enquanto extrai depende muito de encontrar o tamanho certo do protetor. A nossa solução para garantir que se sente sempre confortável? Uma gama de diafragmas para o protetor de tamanhos diversos compatível com 99% das mães, todos incluídos com a sua bomba portátil. Utilize o cartão de medição do mamilo para encontrar rapidamente o ajuste ideal e começar a extrair.
Sem cabo de alimentação e com uma bateria fiável? Isso é a verdadeira liberdade em movimento. Uma carga completa permite 10 sessões de extração (15 minutos por sessão), para que possa extrair com confiança, onde quer que o dia a leve.
Alimentação elétrica
Material
Inclui
Funções
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