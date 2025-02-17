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    • Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre. Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre. Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.

      Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care portátil e mãos‑livres

      SCF495/11

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.

      O seu bebé e o seu tempo são preciosos. Tenha as mãos livres com a bomba tira-leite portátil mãos‑livres Natural Care Philips Avent. Concebida para imitar o ritmo de sucção do seu bebé, proporciona um desempenho de nível hospitalar num design discreto e antiderrames

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      Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care portátil e mãos‑livres

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      Imita o ritmo de beber do bebé

      • A bomba de nível hospitalar imita o ritmo de sucção do bebé
      • Copos transparentes com luz interior
      • Fácil de limpar e montar com poucas peças
      • Ajusta-se a 99% de todas as mães
      • Protetor SkinSense exclusivo
      A liberdade para extrair em qualquer lugar

      A liberdade para extrair em qualquer lugar

      A nossa primeira bomba tira-leite portátil oferece desempenho de nível hospitalar num formato leve que assenta confortavelmente no seu sutiã. Para onde for, ela vai também. No sofá, à secretária ou durante um pequeno passeio à volta do quarteirão. O tempo é seu. A escolha também.

      Desempenho de nível hospitalar, num formato portátil

      Desempenho de nível hospitalar, num formato portátil

      Ao contrário de outras bombas portáteis, não precisa de escolher entre liberdade e eficiência. O nosso motor oferece um desempenho de nível hospitalar, semelhante ao de uma bomba tradicional, com o bónus adicional de ser portátil. As baterias recarregáveis facilitam a extração de forma discreta, em qualquer lugar.

      Extração eficaz* com um ritmo que replica o do bebé

      Extração eficaz* com um ritmo que replica o do bebé

      A nossa primeira bomba portátil imita o ritmo natural de sucção do bebé, tornando‑a até duas vezes mais rápida do que a maioria das bombas portáteis**. Afinal, os bebés sabem melhor do que ninguém como beber do peito! Por isso, concebemo-la com o objetivo de a ajudar a obter a melhor produção de leite possível, enquanto poupa tempo precioso.

      A almofada em silicone molda-se gentilmente ao seu peito

      A almofada em silicone molda-se gentilmente ao seu peito

      Sinta-se confortável e apoiada durante a extração graças ao nosso protetor do peito de silicone SkinSense. Fabricado em silicone de grau alimentar, o protetor adapta-se suavemente ao peito utilizando o calor natural do corpo. Conforto garantido, sempre.

      Fácil de verificar o posicionamento do mamilo e o fluxo de leite

      Fácil de verificar o posicionamento do mamilo e o fluxo de leite

      Utilize os nossos copos transparentes para a orientar do início ao fim. Verifique facilmente se colocou o copo na posição correta no mamilo e se o leite está a fluir. Uma luz integrada e suave garante-lhe sempre visibilidade imediata, mesmo durante a noite.

      Vedação antiderrames e proteção contra salpicos, mesmo em movimento

      Vedação antiderrames e proteção contra salpicos, mesmo em movimento

      A confiança é tudo, por isso garantimos que a nossa bomba protege cada gota de leite, independentemente dos seus movimentos. Os nossos protetores do peito em silicone criam uma vedação antiderrames à volta do peito, enquanto a tampa de proteção contra salpicos impede fugas de leite, mesmo em movimento.

      Fácil de limpar e de voltar a montar

      Fácil de limpar e de voltar a montar

      Quando terminar a extração, aproveite ao máximo o nosso design fácil de limpar. É simples de desmontar, lavar e voltar a montar, e os copos podem ir à máquina de lavar loiça e ao esterilizador. Limpeza rápida e sem complicações, sempre.

      Personalize a sua sessão de extração

      Personalize a sua sessão de extração

      Tire o máximo partido de cada sessão com 8 níveis de estimulação para iniciar o fluxo de leite e 16 níveis de sucção para o extrair. Ajuste durante a extração e utilize a luz de orientação para navegar pelas definições, mesmo no escuro. A nossa bomba guarda automaticamente a sua definição preferida, para que não tenha de voltar a ajustá-la da próxima vez.

      Encontre o ajuste ideal

      Sentir-se bem enquanto extrai depende muito de encontrar o tamanho certo do protetor. A nossa solução para garantir que se sente sempre confortável? Uma gama de diafragmas para o protetor de tamanhos diversos compatível com 99% das mães, todos incluídos com a sua bomba portátil. Utilize o cartão de medição do mamilo para encontrar rapidamente o ajuste ideal e começar a extrair.

      Bateria pensada para um dia em movimento

      Sem cabo de alimentação e com uma bateria fiável? Isso é a verdadeira liberdade em movimento. Uma carga completa permite 10 sessões de extração (15 minutos por sessão), para que possa extrair com confiança, onde quer que o dia a leve.

      Especificações técnicas

      • Alimentação elétrica

        Fonte
        Bateria recarregável/USB-C (adaptador não incluído)

      • Material

        Membrana
        Silicone líquido
        Protetor do peito
        Silicone líquido
        Copo coletor, tampa do protetor do peito
        Polipropileno
        Válvula
        Silicone líquido
        Diafragmas
        Silicone líquido

      • Inclui

        Copo
        2
        Unidade do motor recarregável
        2 unidades
        Cabo USB-C
        1 un.
        Tampa do protetor do peito
        2 unidades
        Cartão de medição do mamilo
        1 un.
        Diafragma de 19 mm
        2 unidades
        Protetor do peito (27 mm)
        2 unidades
        Diafragma de 15 mm
        2 unidades
        Diafragma de 17 mm
        2 unidades
        Diafragma de 21 mm
        2 unidades
        Diafragma de 24 mm
        2 unidades

      • Funções

        Flexibilidade em movimento
        Mãos-livres portátil
        Definições de personalização
        • 16 níveis de sucção no modo de extração
        • 8 níveis de sucção no modo de estimulação
        Motor
        Permite 10 sessões de extração
        Protetor do peito e diafragmas
        Adequada a 99% das mães

      Badge-D2C

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      • A eficácia é em relação ao desempenho técnico do produto.
      • * Refere-se à frequência de sucção da bomba tira-leite.

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