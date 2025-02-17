Personalize a sua sessão de extração

Tire o máximo partido de cada sessão com 8 níveis de estimulação para iniciar o fluxo de leite e 16 níveis de sucção para o extrair. Ajuste durante a extração e utilize a luz de orientação para navegar pelas definições, mesmo no escuro. A nossa bomba guarda automaticamente a sua definição preferida, para que não tenha de voltar a ajustá-la da próxima vez.