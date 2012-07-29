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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Facilidade de identificar os copos com etiquetas, ajuda-a a gerir datas e conteúdos
Para um armazenamento e transporte seguros
Ideal para armazenar e transportar
4.7
de 5
15
Críticas
100%
recomendam este produto
Coops25
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VIA SCF613/20 Baby Food Set
Sim, recomendo este produto
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NoushV
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
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Yummy
23/07/2012
United Kingdom
Excellent
These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.