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Descontinuado

Philips Avent VIAConjunto para alimentação do bebé

SCF613/20

4.7
| (15) Críticas | 100% recomendam este produto
Um sistema – várias opções
VIA é um sistema versátil de armazenamento que ocupa pouco espaço, desenhado para crescer com o seu bebé. Os Copos VIA são ideais para armazenar e transportar, deliciosas refeições caseiras.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Sistema de armazenamento sem BPA

Um sistema – várias opções

Fácil de organizar

Fácil de organizar

Facilidade de identificar os copos com etiquetas, ajuda-a a gerir datas e conteúdos

Sistema com rosca à prova de fuga

Sistema com rosca à prova de fuga

Para um armazenamento e transporte seguros

Perfeito para viagem

Perfeito para viagem

Ideal para armazenar e transportar

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

15

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF613/20 Baby Food Set

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF613/20 Baby Food Set

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF613/20 Baby Food Set

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Esta avaliação foi feita para VIA SCF613/20 Baby Food Set

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 