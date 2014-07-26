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Descontinuado

Philips Avent VIACopos de recarga Avent

SCF615/10

5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil

O sistema de armazenamento da Philips Avent é um sistema versátil e compacto concebido para crescer com o seu bebé. Utilize o mesmo copo para guardar leite materno e comida do seu bebé. Compatível com todas as bombas tira leite e tetinas da Philips Avent.

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Produtos compatíveis
Esterilizador de biberões

Esterilizador de biberões

SCF291/00

Esterilizador de biberões renovado

Esterilizador de biberões renovado

SCF291/00R1

Esterilizador de biberões

Esterilizador de biberões

SCF291/01

Esterilizador

Esterilizador

SCF293/00

Esterilizador renovado

Esterilizador renovado

SCF293/00R1

Esterilizador

Esterilizador

SCF293/01

Esterilizador

Esterilizador

SCF293/02

Copo para armazenamento de leite

Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil

  • 180 ml

Sistema com rosca à prova de fuga

Sistema com rosca à prova de fuga

Para um armazenamento e transporte seguros

Armazene a refeição do seu bebé

Armazene o seu leite materno ou a comida para o bebé nos copos para leite materno da Philips Avent. Pode armazenar os alimentos no frigorífico ou congelador.

Leve a refeição do seu bebé consigo

Perfeito para passeio. Pode levar facilmente a refeição do seu bebé consigo quando sair

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

17/10/2013

France

France

bon produit

tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

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