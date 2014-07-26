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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil
O sistema de armazenamento da Philips Avent é um sistema versátil e compacto concebido para crescer com o seu bebé. Utilize o mesmo copo para guardar leite materno e comida do seu bebé. Compatível com todas as bombas tira leite e tetinas da Philips Avent.
180 ml
Para um armazenamento e transporte seguros
Armazene o seu leite materno ou a comida para o bebé nos copos para leite materno da Philips Avent. Pode armazenar os alimentos no frigorífico ou congelador.
Perfeito para passeio. Pode levar facilmente a refeição do seu bebé consigo quando sair
5.0
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent