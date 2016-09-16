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Descontinuado
2 unidades
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.
O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*
O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.
4.2
de 5
15
Críticas
80%
recomendam este produto
Gabyarg
16/09/2016
España
Comprador verificado
Cumple la función anticolico
Va muy bien con las mamaderas, de muy buena calidad.
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Esta avaliação foi feita para SCF631/27 Tetina anticólicos
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Titou66
18/08/2020
France
Comprador verificado
Produit conforme.
Ce produit est l'original, et correspond exactement à ma recherche à un prix abordable. Merci.
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Esta avaliação foi feita para SCF631/27 Tétine Anti-colic
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Doro973
27/07/2015
France
Excellente Tétine
Bébé a très bien accepté la tétine après l'allaitement. Aucune régurgitation, facile d'entretien, souple.
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.
Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011