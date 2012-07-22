ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

Descontinuado

Philips Avent Anti-colicTetina anticólicas

SCF632/27

4.4
| (16) Críticas | 88% recomendam este produto
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
A tetina anticólicas foi desenvolvida para uma alimentação sem interrupções. O ar é conduzido para o biberão e não para a barriga do bebé. A textura nervurada evita a contração da tetina e reduz as interrupções e o desconforto durante a alimentação.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • 2 unidades

  • Tetina de fluxo lento

  • 1 m+

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

Válvula anticólicas com eficácia comprovada na redução de cólicas*

A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.

60% menos agitação à noite*

60% menos agitação à noite*

O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

A textura nervurada evita o colapso para alimentação sem interrupções

O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

16

Críticas

88%

recomendam este produto

3

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

it looks great and great features

i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

it looks great and great features

i like this teats my child used these teats before she was a month old cause she had carbel thickener and it was easier for her to use these to get her milk out

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

09/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Highly recommended

Used this along with Avent bottles when I had problems breastfeeding alone when my baby was 1 month old. Now I am breastfeeding and using around 3 bottles a day. Don't have any problems with colic either. I think Avent products are very user friendly and reasonably priced compared to the alternatives.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF632/27 Baby bottle teats with anti-colic valves

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.

  2. Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.

  3. O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.

  4. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011