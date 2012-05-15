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Descontinuado
2 unidades
Tetina de fluxo rápido
6 m+
A nossa válvula anticólicas foi desenvolvida para manter o ar fora da barriga do seu bebé, reduzindo as cólicas e o desconforto. À medida que o bebé se alimenta, a válvula integrada na tetina contrai-se para permitir a entrada de ar no biberão, evitando o vácuo e enviando-o para a parte de trás do biberão. Mantém o ar no biberão, fora da barriga do bebé para ajudar a reduzir as cólicas e o desconforto.
O biberão anticólicas Philips Avent reduz a agitação. Os bebés alimentados com biberões anticólicas Philips Avent apresentaram 60% menos agitação à noite do que os bebés alimentados com um biberão anticólicas da concorrência.*
O formato da tetina permite o fecho seguro e a textura nervurada ajuda a evitar a contração da tetina para uma alimentação sem interrupções e confortável.
4.6
de 5
46
Críticas
91%
recomendam este produto
marianelat
15/05/2012
España
Este producto es excelente
Excelente producto, durabilidad y confiabilidad lo recomiendo 100%
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF634/27 Tetina anticólicos
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maga
11/04/2012
España
Funciones super excelentes
Es super duradera, mantiene su forma cuando el bebe la usa, bien asimilada por un bebe que es lactado solamente en el proceso de cambiar a biberon, facil de limpiar, no desmerece como otras.
Sim, recomendo este produto
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Pisetzky
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam menos cólicas e significativamente menos agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão da concorrência.
Design da tetina comprovado no impedimento da contração da tetina e ingestão de ar associada, bem como das interrupções durante a alimentação.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro e agitação.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011