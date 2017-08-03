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Descontinuado

Philips AventCopo com bico

SCF751/07

3
| (192) Críticas
Beber, sem derramar
O novo copo sem BPA da Philips Avent dispõe de uma válvula – a aguardar patente – que garante a ausência de derrames. O bico macio e as pegas asseguram que a sua criança consegue beber facilmente. Simples para a sua criança, cómodo para si.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Transição fácil do biberão para o copo

Beber, sem derramar

  • Beber sem derramar

  • 200 ml

  • 6 m+

Sem derramar! As mães confirmam

Acabou-se a sujidade! A nova válvula a aguardar patente assegura que a água sai apenas quando a criança está a beber pelo bico.

Bico em ângulo reduz a inclinação da cabeça

Bico em ângulo reduz a inclinação da cabeça

O bico em ângulo foi concebido para ajudar as crianças a beber o seu primeiro golo facilmente, sem inclinar demasiado a cabeça para trás.

Pegas de aprendizagem suaves para mãos pequenas

Pegas de aprendizagem suaves para mãos pequenas

As pegas de aprendizagem ajudam a sua criança a segurar no copo e a beber autonomamente. As pegas são moldadas para as mãos pequenas as agarrarem facilmente e são revestidas a borracha para serem antideslizantes.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

192

Críticas

03/08/2017

España

España

Comprador verificado

Facil agarre

No se abonba no queda el mal olor cuando se pone jugos muy buen producto

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Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Vaso con boquilla

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17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

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Esta avaliação foi feita para SCF751/13 Spout Cup

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17/12/2014

United Kingdom

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perfect grip

It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 