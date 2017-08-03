Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SCF751/07
Beber sem derramar
200 ml
6 m+
Acabou-se a sujidade! A nova válvula a aguardar patente assegura que a água sai apenas quando a criança está a beber pelo bico.
O bico em ângulo foi concebido para ajudar as crianças a beber o seu primeiro golo facilmente, sem inclinar demasiado a cabeça para trás.
As pegas de aprendizagem ajudam a sua criança a segurar no copo e a beber autonomamente. As pegas são moldadas para as mãos pequenas as agarrarem facilmente e são revestidas a borracha para serem antideslizantes.
3.0
de 5
192
Críticas
Luzsac
03/08/2017
España
Comprador verificado
Facil agarre
No se abonba no queda el mal olor cuando se pone jugos muy buen producto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Vaso con boquilla
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/07 Vaso con boquilla
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/13 Spout Cup
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/13 Spout Cup
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF751/13 Spout Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.