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Descontinuado
SCF753/07
Beber sem derramar
260 ml
12m+
Bico rígido
Acabou-se a sujidade! A nova válvula a aguardar patente assegura que a água sai apenas quando a criança está a beber pelo bico.
Basta retirar a válvula e o copo transforma-se num copo de fluxo livre.
O bico em ângulo foi concebido para ajudar as crianças a beber o seu primeiro golo facilmente, sem inclinar demasiado a cabeça para trás.
3.4
de 5
59
Críticas
Basquetman58
07/11/2020
España
Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses
Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
nada
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Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Vaso con boquilla
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Vaso con boquilla
cgill82
28/11/2013
United Kingdom
Quality product and worked well
I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/00 Spout Cup
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/00 Spout Cup
Ali1974
11/10/2013
United Kingdom
My daughter loved using this cup!
This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/00 Spout Cup
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF753/00 Spout Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.