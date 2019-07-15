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Descontinuado

Combinado 2 em 1 p/comida bebé saudável

SCF870/20

4.1
| (223) Críticas | 83% recomendam este produto
Simples refeições nutritivas para bebé
Prepare facilmente refeições caseiras e nutritivas para o seu bebé com o combinado 2 em 1 para preparar comida de bebé saudável da Philips Avent. Primeiro coza fruta, legumes, peixe ou carne a vapor e, em seguida, basta levantar o jarro e invertê-lo para liquidificar, sem necessidade de transferir os alimentos!
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Simples refeições nutritivas para bebé

  • Cozedura a vapor saudável

  • Cozer a vapor e liquid. num só copo

  • Consel./receit. para introd. de sólidos

Uma forma exclusiva de cozer a vapor para refeições saudáveis

Uma forma exclusiva de cozer a vapor para refeições saudáveis

Cozer a vapor é uma forma saudável de cozinhar. A nossa tecnologia exclusiva permite que o vapor circule para cima a partir de baixo, assegurando que todos os ingredientes são cozidos uniformemente sem ferver. Os benefícios, a textura, e os nutrientes da cozedura são mantidos na liquidificação.

Desde cozer a vapor a liquidificar, tudo num só copo prático

Desde cozer a vapor a liquidificar, tudo num só copo prático

Encontrará tudo o que precisa para preparar comida de bebé nutritiva num único jarro. Assim que os seus ingredientes estiverem cozidos a vapor, apenas precisa de levantar o jarro, invertê-lo e bloqueá-lo na devida posição. Em seguida, pode liquidificar de acordo com a consistência que desejar.

Desde purés a pedaços, para todas as etapas do percurso

Desde purés a pedaços, para todas as etapas do percurso

Desde fruta a legumes bem liquidificados, passando pela combinação de vários ingredientes – como carne, peixe e leguminosas – até à apresentação das texturas com pedaços. O nosso combinado 2 em 1 para comida de bebé saudável ajuda a preparar comida variada para todas as fases de alimentação.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

223

Críticas

83%

recomendam este produto

15/07/2019

Portugal

Portugal

Uma ajuda indispensável para o dia a dia com bebês

O combinado cozinha rapido qualquer alimento e rela apenas a rodar o botão. A cozinha mantém se limpa e a comida pode ser servida em poucos minutos sem grande trabalho. Fui sem dúvida um bom investimento.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF870/20 Combinado 2 em 1 p/comida bebé saudável

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12/07/2021

España

España

Comprador verificado

exelente producto

cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.

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Esta avaliação foi feita para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

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02/09/2014

España

España

Comprador verificado

todo un descubrimiento

Me ha sorprendido lo fácil que es de usar, lo bien que se limpia y lo rápido que es. Una gran compra.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 