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  • As SH70 foram substituídas pelas SH71
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Descontinuado

Cabeças de corte

SH70/50

3.1
| (77) Críticas
As SH70 foram substituídas pelas SH71
Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 7000.
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Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

As SH70 foram substituídas pelas SH71

  • Descontinuado

  • Compre as SH71

Cabeças de substituição para as máquinas de barbear da série 7000

Cabeças de substituição para as máquinas de barbear da série 7000

As cabeças de substituição SH70 são compatíveis com as máquinas de barbear da série 7000 (S7xxx) e com a máquina de barbear Star Wars SW7700.

Lâminas GentleTrack permitem um barbear rente e suave para a pele

Lâminas GentleTrack permitem um barbear rente e suave para a pele

As lâminas recentemente desenvolvidas cortam confortavelmente os pelos na melhor posição de corte, reduzindo assim a irritação causada por puxar e arrastar a pele.

Máquina de barbear com Super Lift & Cut para um barbear rente e confortável

Máquina de barbear com Super Lift & Cut para um barbear rente e confortável

O sistema de lâmina dupla incorporado nas nossas máquinas de barbear elétricas levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele, para uma experiência de barbear mais rente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.1

de 5

77

Críticas

11/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiência e excelente desempenho.

Um componente de excelente qualidade para acompanhar uma máquina de qualidade. Eficácia e rigor no corte e tendo em atenção a pele sensível.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/50 Cabeças de corte

Sim, recomendo este produto

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14/02/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic

Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/70 Unidad de afeitado

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20/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product Phillips 7000 series

Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product

Pontos positivos

Quick recharge fits nicely in the hand

Pontos negativos

You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/70 Shaving unit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/70 Shaving unit

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