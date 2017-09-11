Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SH70/50
Descontinuado
Compre as SH71
As cabeças de substituição SH70 são compatíveis com as máquinas de barbear da série 7000 (S7xxx) e com a máquina de barbear Star Wars SW7700.
As lâminas recentemente desenvolvidas cortam confortavelmente os pelos na melhor posição de corte, reduzindo assim a irritação causada por puxar e arrastar a pele.
O sistema de lâmina dupla incorporado nas nossas máquinas de barbear elétricas levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele, para uma experiência de barbear mais rente.
3.1
de 5
77
Críticas
ANOG
11/09/2017
Portugal
Eficiência e excelente desempenho.
Um componente de excelente qualidade para acompanhar uma máquina de qualidade. Eficácia e rigor no corte e tendo em atenção a pele sensível.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/50 Cabeças de corte
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/50 Cabeças de corte
jeter06
14/02/2022
España
Comprador verificado
Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic
Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/70 Unidad de afeitado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/70 Unidad de afeitado
20/08/2021
United Kingdom
Great product Phillips 7000 series
Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product
Pontos positivos
Quick recharge fits nicely in the hand
Pontos negativos
You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/70 Shaving unit
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/70 Shaving unit