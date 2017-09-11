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Descontinuado
SH70/70
Descontinuado
Compre as SH71
A solução atualizada torna a manutenção da sua máquina de barbear Philips mais simples do que nunca. Este novo formato permitir-lhe-á instalar as novas cabeças de corte em apenas dois passos, permitindo uma limpeza profunda da máquina de barbear e otimizando o seu barbear diário.
1. Retire a cabeça de corte. 2. Substitua a cabeça de corte por uma nova. 3. Para reiniciar a máquina de barbear, mantenha o botão ligar/desligar premido durante mais de 5 segundos.
As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm um lembrete de substituição incorporado na forma de um símbolo do acessório de corte. Este símbolo acende-se para indicar quando deve substituir as cabeças de corte.
3.1
de 5
77
Críticas
ANOG
11/09/2017
Portugal
Eficiência e excelente desempenho.
Um componente de excelente qualidade para acompanhar uma máquina de qualidade. Eficácia e rigor no corte e tendo em atenção a pele sensível.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/50 Cabeças de corte
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/50 Cabeças de corte
jeter06
14/02/2022
España
Comprador verificado
Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic
Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/70 Unidad de afeitado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/70 Unidad de afeitado
20/08/2021
United Kingdom
Great product Phillips 7000 series
Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product
Pontos positivos
Quick recharge fits nicely in the hand
Pontos negativos
You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH70/70 Shaving unit
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Esta avaliação foi feita para SH70/70 Shaving unit
Em comparação com o seu antecessor da Philips