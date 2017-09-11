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  • As SH70 foram substituídas pelas SH71
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Descontinuado

Acessório de corte

SH70/70

3.1
| (77) Críticas
As SH70 foram substituídas pelas SH71
Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 7000 e Sensotouch 3D.
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Shaver series 7000

Shaver series 7000
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Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

As SH70 foram substituídas pelas SH71

  • Descontinuado

  • Compre as SH71

A forma mais simples de manter a sua máquina de barbear no seu melhor

A forma mais simples de manter a sua máquina de barbear no seu melhor

A solução atualizada torna a manutenção da sua máquina de barbear Philips mais simples do que nunca. Este novo formato permitir-lhe-á instalar as novas cabeças de corte em apenas dois passos, permitindo uma limpeza profunda da máquina de barbear e otimizando o seu barbear diário.

Lembrete de substituição

Lembrete de substituição

1. Retire a cabeça de corte. 2. Substitua a cabeça de corte por uma nova. 3. Para reiniciar a máquina de barbear, mantenha o botão ligar/desligar premido durante mais de 5 segundos.

Substitua as cabeças de corte em apenas dois passos

Substitua as cabeças de corte em apenas dois passos

As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm um lembrete de substituição incorporado na forma de um símbolo do acessório de corte. Este símbolo acende-se para indicar quando deve substituir as cabeças de corte.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.1

de 5

77

Críticas

11/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiência e excelente desempenho.

Um componente de excelente qualidade para acompanhar uma máquina de qualidade. Eficácia e rigor no corte e tendo em atenção a pele sensível.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/50 Cabeças de corte

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/50 Cabeças de corte

14/02/2022

España

España

Comprador verificado

Bueno y resistente, estoy contento con la adquisic

Es buenísimo, recomiendo la compra pues es de calidad y sobre todo por el tiempo que ahorra

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/70 Unidad de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/70 Unidad de afeitado

20/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product Phillips 7000 series

Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product

Pontos positivos

Quick recharge fits nicely in the hand

Pontos negativos

You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/70 Shaving unit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH70/70 Shaving unit

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Avisos legais

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