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Descontinuado

Máquina de barbear Series 9000Cabeças de corte

SH90/60

2.8
| (255) Críticas
Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%. Compatíveis com as máquinas de barbear Series 9000.
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Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

  • Lâminas de precisão V-Track PRO

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  • Compat. máq. barbear Star Wars SW97xx

  • Compat. máq. barbear Star Wars SW67xx

Cabeças de substituição para as máquinas de barbear da série 9000

Cabeças de substituição para as máquinas de barbear da série 9000

As cabeças de substituição SH90 são compatíveis com as máquinas de barbear das séries 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) e com a máquinas de barbear Star Wars SW9700 e SW6700.

O nosso melhor sistema de barbear para barba de 1 a 3 dias

O nosso melhor sistema de barbear para barba de 1 a 3 dias

Obtenha o barbear rente perfeito. As lâminas de precisão V-Track PRO posicionam suavemente cada pêlo na melhor posição de corte para uma barba de 1 a 3 dias – mesmo os pêlos encostados à pele e com comprimentos diferentes. Corta 30% mais rente* em menos passagens deixando a sua pele em óptimo estado.

Substitua as cabeças de corte em apenas dois passos

Substitua as cabeças de corte em apenas dois passos

As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm um lembrete de substituição incorporado na forma de um símbolo do acessório de corte. Este símbolo acende-se para indicar quando deve substituir as cabeças de corte.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.8

de 5

255

Críticas

27/06/2023

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

22/10/2021

España

España

Comprador verificado

El producto cumple perfectamente con su función

Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

Sim, recomendo este produto

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12/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara

Pontos positivos

Buen apurado sin dañar la piel

Pontos negativos

Nada

Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado

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