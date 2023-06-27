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Descontinuado
SH90/70
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/13R1
Descontinuado
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Compat. máq. barbear Star Wars SW97xx
Compat. máq. barbear Star Wars SW67xx
A solução atualizada torna a manutenção da sua máquina de barbear Philips mais simples do que nunca. Este novo formato permitir-lhe-á instalar as novas cabeças de corte em apenas dois passos, permitindo uma limpeza profunda da máquina de barbear e otimizando o seu barbear diário.
As máquinas de barbear mais recentes da Philips têm um lembrete de substituição incorporado na forma de um símbolo do acessório de corte. Este símbolo acende-se para indicar quando deve substituir as cabeças de corte.
1. Puxe o suporte da cabeça de corte para fora. 2. Substitua as cabeças de corte por novas. 3. Volte a encaixar o suporte da cabeça de corte. 4. Para reiniciar a máquina de barbear, mantenha premido o botão ligar/desligar durante mais de 5 segundos.
2.8
de 5
255
Críticas
DGOM
27/06/2023
España
Comprador verificado
Perfecto
Muy bueno ……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Jordi de Terrassa
22/10/2021
España
Comprador verificado
El producto cumple perfectamente con su función
Los cabezales de afeitado cumplen perfectamente con su función.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
Sim, recomendo este produto
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Ferpas
12/08/2021
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Afeitado perfecto. Un muy buen apurado sin. Aún así no produce enrojecimiento en la cara
Pontos positivos
Buen apurado sin dañar la piel
Pontos negativos
Nada
Esta avaliação foi feita para SH90/70 Cabezales de afeitado
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Em comparação com o seu antecessor da Philips