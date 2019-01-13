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Descontinuado
SHB4205BK/00
Diafragmas de 12,2 mm/abertos
Auriculares
Os inovadores tubos de graves nos auriculares aumentam o fluxo de ar para fornecer graves profundos e ricos.
Os diafragmas de 12,2 mm de alta potência são optimizados para reproduzir som nítido e cristalino.
O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.
3.7
de 5
13
Críticas
Erica28
13/01/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente
[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®
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L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
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Esta avaliação foi feita para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
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Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
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Os resultados reais podem variar