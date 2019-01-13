ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.
  • Ultra leve. Som potente.

Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Críticas
Ultra leve. Som potente.
Bem-vindo a uma liberdade leve. Sem fios a prendê-lo. Os auscultadores com fita para o pescoço sem fios Philips Flite Hyprlite são tão finos e leves que quase não os sente nos seus ouvidos.
Ver todos os benefícios

Auscultadores que desafiam a gravidade

Ultra leve. Som potente.

  • Diafragmas de 12,2 mm/abertos

  • Auriculares

Tubo de graves para tons graves ricos

Tubo de graves para tons graves ricos

Os inovadores tubos de graves nos auriculares aumentam o fluxo de ar para fornecer graves profundos e ricos.

Os diafragmas de alta potência fornecem um som nítido

Os diafragmas de alta potência fornecem um som nítido

Os diafragmas de 12,2 mm de alta potência são optimizados para reproduzir som nítido e cristalino.

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

Telecomando para música e chamadas em mãos livres

O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

13

Críticas

3

13/01/2019

Italia

Italia

Questo prodotto è eccellente

[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar