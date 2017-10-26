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Descontinuado
SHB4385BK/00
Diafragmas de 8,2 mm/posterior fechada
Auriculares
6 + 6 horas de reprodução
Encaixe seguro
As capas em silicone estão disponíveis em 3 tamanhos, para uma adaptação superior e personalizada.
Com 6 horas de tempo de reprodução, terá energia suficiente para manter a sua música a tocar em sessões longas. Ao ligar ao estojo de carregamento, também obtém mais 6 horas de tempo de reprodução.
Auscultadores com função BASS+ com drivers de altifalante de 8,2 mm, que produzem graves grandes e potentes.
2.5
de 5
4
Críticas
CHICODYC
26/10/2017
España
LIGEROS Y FUNCIONALES
Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto
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Esta avaliação foi feita para SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
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Desgabe
29/07/2018
France
Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille
Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.
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Freddie95
15/09/2019
United Kingdom
Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month
Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.
Esta avaliação foi feita para SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
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Os resultados reais podem variar