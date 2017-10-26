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  • Sinta-o. BASS+
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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Críticas
Sinta-o. BASS+
Os auscultadores Philips BASS+ True Wireless oferecem graves intensos e ousados com toda a liberdade. Viva livremente com uma conectividade sólida e uma vida útil da bateria extra longa, e ainda um estojo de carregamento compacto. Desenvolvidos com uma aba de estabilidade para uma adaptação correcta.
Ver todos os benefícios

Sinta-o. BASS+

  • Diafragmas de 8,2 mm/posterior fechada

  • Auriculares

  • 6 + 6 horas de reprodução

  • Encaixe seguro

Capas em 3 tamanhos para uma adaptação personalizada

Capas em 3 tamanhos para uma adaptação personalizada

As capas em silicone estão disponíveis em 3 tamanhos, para uma adaptação superior e personalizada.

A bateria recarregável proporciona até 6 horas de tempo de reprodução

A bateria recarregável proporciona até 6 horas de tempo de reprodução

Com 6 horas de tempo de reprodução, terá energia suficiente para manter a sua música a tocar em sessões longas. Ao ligar ao estojo de carregamento, também obtém mais 6 horas de tempo de reprodução.

Diafragmas do altifalante de 8,2 mm

Diafragmas do altifalante de 8,2 mm

Auscultadores com função BASS+ com drivers de altifalante de 8,2 mm, que produzem graves grandes e potentes.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.5

de 5

4

Críticas

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

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Esta avaliação foi feita para SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

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29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

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Esta avaliação foi feita para SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

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15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month

Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.

Esta avaliação foi feita para SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

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